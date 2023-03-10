長照悲歌兒顧母20多年雙確診 推母墜樓後輕生一審判3年

屏東縣東港鎮54歲許姓男子長期照顧中風癱瘓79歲母親20多年，去年5月下旬母子均確診，許疑因長期壓力，將母親從2樓陽台推下，自己再跳樓輕生。許母送醫不治，許扭傷腳，被依殺害直系血親尊親屬罪移送，屏東地院審理，今許男殺直系血親尊親屬，處有期徒刑3年，褫奪公權2年。

判決指出，許母長期臥病在床，無法行動，無法言語，母子去年5月25日確診，許男先將媽媽從二樓陽台處拋落，許男隨後從陽台跳下腳受傷，並主動向員警坦承犯行，符合自首要件，減輕其刑。

判決指出，許母因中風臥病在床無法自理生活長達20年有餘，由許男照顧，許男盡心照料母親數十年如一日，因此未婚，家中經濟全賴許兄的工作收入及許母的補助款，是弱勢家庭。

判決指出，案發前兩人感染新冠肺炎，除造成許男生理不適外，更增許照顧母親的負擔及壓力，對許的負面情緒而言無異雪上加霜。許男將媽媽拋落後旋即一同跳下而受傷，顯係謀為同死之舉，本案衡情實屬長照悲歌，可認被告所犯之殺害直系血親尊親屬罪，縱依刑法第62條前段自首規定減刑後，仍有情輕法重之虞，並足以引起社會上一般人的同情，堪予憫恕，爰再依刑法第59條規定減輕其刑。

合議庭審理後考量，許男長期照顧母親，案發前兩人均確診，致生犯罪動機及犯罪時所受的刺激；許男從高處拋落許母致死之犯罪手段及所生損害，許犯後坦承犯行，且親屬均請求對許從輕量刑之意見，因此判處有期徒刑3年，褫奪公權2年，全案可上訴。

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