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防止大量申報門號涉詐 台高檢擬推電信聯防機制

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

為有效打詐，防止不法分子以虛設行號大量申辦手機門號作為犯案工具，高檢署今邀集檢警調司法機關、NCC及電信產業代表，召開「防制申辦大量電信門號涉及電信網路詐欺犯罪策進作為」研商會議，希望能建立一連串電信聯防機制，並列入民眾申辦門號或網路的定型化契約中，從源頭阻絕電信網路詐欺相關犯罪。

台灣高檢署指出，上個月桃園地檢署和新北地檢署，分別偵辦企業申辦大量手機門號，提供給詐騙集團發送1千1百萬則詐欺簡訊；以及利用商號名義申辦上萬個手機門號，作為詐欺集團收受認證的案件；這個月台北地檢署也起訴一件以公司名義大量申辦800餘個手機門號進行認證，作為違反著作權相關犯罪之用的案件。

台高檢認為，若有心人士將手機門號做為犯罪工具，並易於大量申辦，將難以遏止電信網路詐欺犯罪，因此今天研商會中，除邀請檢、警、調等司法機關外，同時邀請電信事業主管機關國家通訊傳播委員會NCC，以及電信產業代表台灣電信產業發展協會等代表與會。

會中對於企業用戶申辦大量門號，擬建置有效的電信事業聯防機制，進行防詐風險控管，包括「建立客戶風險分級制度」、「一門號遭通報涉詐，其他申請門號併同斷話」、「涉詐門號之所有人應限制其再行申辦行動電話門號」，同時打算將上述規定列入「電信管理法規範及行動寬頻服務契約」，決議由台高檢、NCC、台灣電信產業發展協會成立聯繫窗口，以期迅速回饋、反應查緝面所發現的問題。

台高檢今邀集檢警調司法機關、NCC及電信產業代表，召開「防制申辦大量電信門號涉及電信網路詐欺犯罪策進作為」研商會議。圖／台高檢提供
台高檢今邀集檢警調司法機關、NCC及電信產業代表，召開「防制申辦大量電信門號涉及電信網路詐欺犯罪策進作為」研商會議。圖／台高檢提供

門號 詐欺 NCC

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