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台南前經發局長陳凱凌傳被掌握性愛光諜 謝龍介這樣說

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌涉貪瀆及性招待等，從去年12月被羈押至今，檢調本月6日二度前往經發局調閱七股工業區、光電案等相關資料，國民黨前台南市議員謝龍介昨天接受趙少康訪問時表示，指檢調有掌握到陳凱凌的性愛光諜。謝龍介今天受訪時進一步指出，裡面有什麼對價？檢調應全面檢視經發局這幾年的相關業務。

謝龍介說，針對官商勾結這麼嚴重，「你今天要吃要喝又要拿又不願意履行」，當然人家會將重要資料交給檢調，這麼嚴重的接受性招待，裡面有什麼對價，是否上級有人刻意掩護，檢調應針對經發局這幾年來所經手的各種業務和發包，要重新檢視。

經發局強調所有發包作業都是依採購法，公平公開招標；業務受理則是按中央和地方法規辦理，外界關注的太陽光電案審查是跨局處聯審，這些資料檢已調閱帶走，會全面配合調查。

謝龍介在節目上指出，檢調為何能拿到光諜，理由很簡單，因為光電是派系鬥爭，餅這麼大，官商吃不下，引進黑道勢力。還說檢調拿到的是「A片級」，不可能是檢調錄的，是不是招待的人扣在手上？

謝龍介指出他曾在議會質詢陳凱凌時，把行政不公的錄影帶在議會播放，後來被局長告誹謗，「打人喊救人，真大膽！」還提到檢舉信有6案，若由3到4個吹哨者拼湊起來內容會很「很深入」。

國民黨前台南市議員謝龍介表示台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌涉貪及性招待，檢調要全面清查經發局經手案件和業務。圖／謝龍介提供
國民黨前台南市議員謝龍介表示台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌涉貪及性招待，檢調要全面清查經發局經手案件和業務。圖／謝龍介提供

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