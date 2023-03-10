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台南前經發局長陳凱凌傳被掌握性愛光諜 謝龍介這樣說
台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌涉貪瀆及性招待等，從去年12月被羈押至今，檢調本月6日二度前往經發局調閱七股工業區、光電案等相關資料，國民黨前台南市議員謝龍介昨天接受趙少康訪問時表示，指檢調有掌握到陳凱凌的性愛光諜。謝龍介今天受訪時進一步指出，裡面有什麼對價？檢調應全面檢視經發局這幾年的相關業務。
謝龍介說，針對官商勾結這麼嚴重，「你今天要吃要喝又要拿又不願意履行」，當然人家會將重要資料交給檢調，這麼嚴重的接受性招待，裡面有什麼對價，是否上級有人刻意掩護，檢調應針對經發局這幾年來所經手的各種業務和發包，要重新檢視。
經發局強調所有發包作業都是依採購法，公平公開招標；業務受理則是按中央和地方法規辦理，外界關注的太陽光電案審查是跨局處聯審，這些資料檢已調閱帶走，會全面配合調查。
謝龍介在節目上指出，檢調為何能拿到光諜，理由很簡單，因為光電是派系鬥爭，餅這麼大，官商吃不下，引進黑道勢力。還說檢調拿到的是「A片級」，不可能是檢調錄的，是不是招待的人扣在手上？
謝龍介指出他曾在議會質詢陳凱凌時，把行政不公的錄影帶在議會播放，後來被局長告誹謗，「打人喊救人，真大膽！」還提到檢舉信有6案，若由3到4個吹哨者拼湊起來內容會很「很深入」。
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