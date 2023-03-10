每天灌半瓶高粱才睡得著 醉男鐵軌亂疊石害區間車輾過

台中陳姓男子18歲起每天酗酒，常常喝掉半瓶高粱才睡得著造成酒精中毒，前年酒後闖入平交道拿石頭堆疊鐵軌上，造成區間車輾過發出「碰」一聲巨響，幸未釀翻車意外；法院認為陳酗酒成性毫無戒酒念頭，且喝酒是自行招致行為不予減刑，一、二審都依公共危險罪判他3年2月，可上訴。

檢警調查，陳男18歲起每天都喝近半瓶高粱（約375CC），沒喝就睡不著，習慣喝到不省人事還會夢遊、失憶，有嚴重酒精使用疾患，陳2021年11月17日酒後搭車在烏日登寺巷平交道附近下車，深夜11點多拿鐵軌旁好幾顆道渣石排放在鐵軌上就離去。

當晚11點16分台鐵3262次區間車以時速53公里行經，廖姓司機員發覺火車碾到石頭車底傳出碰撞聲緊急煞停，廖下車持手電筒檢查並未發現，但也造成班車暫停9分鐘，烏日工務段獲報檢查見軌道上有40公分摩擦痕，調閱監視器發現陳闖入，18日找到陳酒測達每公升0.48毫克。

台中地院一審時，陳矢口否認犯行，辯稱他喝醉忘記了，什麼都不知道，其辯護人稱，陳酒精中毒辨識行為能力減低，已構成陷於刑法第19條無責任能力狀態，主張無罪。

廖姓司機員證稱，行經該平交道聽見車下「碰」一聲，立即停車通知列車長，事後經工務段回報發現軌道上疑有人亂排石；監視器也拍到陳當時撿起鐵軌旁石頭，重複排列至鐵軌上5、6次。

一審認為，根據監視器陳雖走路搖晃、精神狀態有異，但排放石頭過程前後一致連續，結束後還能走回家，而陳雖有因酒精中毒導致辨識能力下降，卻仍執意在外喝酒，其行為應屬自行招致，不予以減刑。

一審考量陳酗酒擅闖鐵軌，無視火車及周邊居民安全，在鐵軌上排放石頭導致火車陷於出軌翻覆風險，惡性不輕，依妨害舟車行駛安全罪判他3年2月，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒1年。

陳不服上訴，仍主張酒後無法辨識，就算構成也僅成立過失犯，並主張情堪憫恕減刑。台中高分院二審認為，廖具有故意、也無情堪憫恕，且他自稱酗酒戒不掉才導致酒精中毒犯案。

二審考量，陳毫無戒酒念頭，酒精成癮數年，在審理期間依然故我，持續酗酒犯罪，認定其上訴無理由予以駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康