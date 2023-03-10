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娛樂圈大姐大幫過世閨蜜養兒 遭生父告侵占玩具不起訴
一名娛樂圈重量級大姐大，多年前幫助一名未婚生子的閨蜜共同扶養小孩，但2020年閨蜜因病過世後，小孩生父竟控告這位大姐大涉嫌侵占小孩的玩具及護照。台北地檢署查出，大姐大扶養小孩多年，原本就受生母所託保管上述物品，今將大姐大不起訴處分。
據了解，小孩生母當初因與生父同居，於2012年未婚生子，後來便帶著小孩北上獨自扶養。期間生父雖然曾認領小孩，但小孩始終是由大姐大和生母共同扶養，時間與長達8年。
但2020年生母不幸病故，小孩生父一度簽下協議書，拜託大姐大繼續扶養小孩，卻疑似發現小孩生母留有遺產，於是反悔以存證信函告知大姐大取消扶養協議，自南部北上帶走小孩，並對大姐大提告，指控她扣留下小孩玩具、護照拒絕歸還。
檢察官調查，大姐大多年來都協助生母照顧小孩，原本就受閨蜜所託，保管小孩不少私人物品，其中便包括生父指控的玩具和護照，因此查無事證顯示大姐大刻意將小孩物品據為己有，而將她不起訴。
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