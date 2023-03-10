彰化縣議員父子行善活動「硬過渡」競選活動 被提公訴

彰化縣議員柯振杯、兒子柯承翰去年找和美鎮某慈善團體到伸港鄉舉辦公益活動，涉及利用行善活動賄選，被檢方提起公訴。圖截自柯振杯粉專 彰化縣議員柯振杯和本屆鄉長候選人柯承翰，去年主動找和美鎮某慈善團體到伸港鄉福安宮舉辦關懷弱勢活動，各身穿縣議員和鄉長的競選背心到場發放慈善社團的物資，他們的競選團隊也穿競選背心到場贈送競選文宣品，將行善活動「硬過渡」成為選舉造勢場合。彰化地檢署偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法提起公訴。

起訴書指出，柯承翰擔任鄉民代表時因地方士紳介紹認識和美鎮某慈善團體，得知每年會舉辦兩場關懷弱勢活動，就建議去（2022）年另一場可到伸港鄉舉辦，經慈善團體發給伸港鄉公所確認選定9月15日在福安宮，根據鄉公所造冊與通知名單放送每人1串衛生紙、1包1斤半麵線、1盒50片口罩和現金500元。

柯振杯父子知道鄉長候選人6人、縣議員候選人8人，候選人人數眾多、競爭激烈，為求勝選且明知公益活動是某慈善團體自主發起與舉辦，意在行善救濟，並非他們父子媒合，也無配合選舉活動，但柯振杯父子仍穿競選背心到場發放慈善團體提供的救濟物資和救濟金，他們的競選團隊也穿競選背心到場分送競選文宣品，將選舉活動「硬過渡」成為選舉造勢場合。

雖然柯振杯父子矢口否認利用行善活動向選民賄選，但彰化檢方認為他們基於行賄的犯意聯絡參與本件救濟益活動，當天到場協助發放物資已展現約使有投票權人為一定行吏的對價賄賂，即使選民並無知悉意會被行賄，可是柯氏父子在現場尋求支持、協助發放物資給選民，已完行使對價行為和行求賄賂的階段，對選舉人秘密投票暨國家正當選舉程序法益有侵害之危險。