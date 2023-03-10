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宜蘭市前市長江聰淵告縣長林姿妙誹謗等罪 今結果出爐

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

民進黨籍宜蘭市前市長、宜蘭縣長參選人江聰淵去年11月4日到宜蘭地檢署按鈴申告，指控國民黨籍縣長參選人林姿妙、縣議員黃琤婷、楊弘旻、莊淑如等人稱其「盜採砂石」、「論文抄襲」、「賤賣市產」等為加重誹謗、意圖使人不當選。日前檢方偵結，不起訴處分。

江聰淵告訴時稱，林姿妙等人於去年6月到10月間，在宜蘭縣議會黨團辦公室數次召開記者會，稱其盜採砂石、論文抄襲與賤賣市產，是不實指控、造謠抹黑，涉嫌違反公職選罷法104條及刑法310條第2項加重誹謗，提告以正視聽。

起訴書指出，林姿妙等人應訊時坦承召開記者會，但否認犯行，稱賤賣市產部分有新聞依據，盜採砂石則是有87年高等法院刑事判決佐證，論文抄襲部分則透過大專院校普遍使用軟體Turnltin進行對比，皆有合理根據。

檢方表示，盜採砂石部分有高等法院判決書等為據，應可採信；論文抄襲部分經過軟體比對，更何況淡江大學學倫會也認定抄襲，狀況應屬實；至於賤賣市產，黃琤婷在偵查中提出2條新聞報導此事，並非全無依據。

檢方認為，江聰淵當時為縣長候選人，既參與公共事務，個人行為被大眾所關心，已非個人私德，不構成誹謗要件；林姿妙等人記者會上指謫內容雖為負面評價與尖酸文字，屬於可受公評之事，2月28日偵結，4名被告皆不起訴處分。

江聰淵今表示，尚未收到不起訴書，收到後會根據不起訴書內容，與律師和團隊再討論，是否提出不服、經原檢察官向高檢署聲請再議；黃琤婷說，「事實不容狡辯」，所說皆有憑有據，本就有信心不被起訴。

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（右）告林姿妙等4人，今結果出爐，檢方不起訴。圖／本報系資料照
民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵（右）告林姿妙等4人，今結果出爐，檢方不起訴。圖／本報系資料照

論文抄襲 林姿妙 江聰淵

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