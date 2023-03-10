不滿兒子曠課百節 父親訓打兒子仍得入獄
就讀高中的吳姓少年1學期曠課100多節，父親暴怒，出拳打傷他，他提告父親傷害。一審判吳父3月徒刑，吳父上訴，請求給予父子間有修復的未來，二審雖減輕吳父刑責，判決吳父拘役55天，但無法獲易科罰金，吳父將因訓打兒子入獄服刑。
判決指出，吳姓少年在2021年12月20日，因父親發現他曠課超過100節，父子倆在家中爆發爭吵，吳父氣他不服管教，出拳打傷他的頭部、臉部；少年持醫院驗傷單、家暴通報表，報警對父親提告傷害，檢方偵結後，依成年人對少年犯傷害罪起訴，聲請簡易判決。高雄地方法院簡易庭因事涉兒童及少年福利與權益保障法，依法加重刑責，去年判決吳父3月徒刑，不得易科罰金。
吳父認為兒子辱罵父親、祖母、曠課又打他，為人父理當管教，並陳述「人父難為」，上訴二審，請法官給他父子之間有修復、再聯絡的未來。吳父並在去年12月二審審理中，與兒子調解成立，因而具狀請求二審從輕量刑。
合議庭認為，吳姓父子因調整成立，法益損害已有減輕，原判決的量刑基礎已有變更，吳父提上訴請求從輕量刑有理，因此撤銷一審判決，依傷害罪改判吳父拘役55天。
合議庭另認為，由於依據兒童及少年福利與權益保障法，成年人故意對兒童犯罪，屬刑法分則加重範圍，又刑法傷害罪經加重後的最重本刑，已超過有期徒刑5年，已不符刑法可易科罰金之罪，無法諭知易科罰金。全案因而也不得再上訴，吳父將因訓打兒子入獄。
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