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台東議員落選人辦無償飲宴送餐具 涉買票遭起訴

中央社／ 台東縣10日電

2022年台東縣議員選舉，蔣姓落選人被控贈送餐具組及提供免費餐飲涉嫌賄選買票，台東地檢署日前偵結，全案依違反公職人員選舉罷免法提起公訴。

台東地檢署今天表示，蔣男為民國111年地方公職人員選舉台東縣議員候選人，他在111年10月1日舉辦「募款餐會」造勢場合，涉嫌透過陳姓競選總幹事以無償方式贈送餐券及餐具組給具有投票權的民眾。

經調查，蔣男舉辦的餐會，當天持有餐券或未持有餐券的民眾都可以入席，除無償提供平均每人價值新台幣584元的餐飲外，還以市價121元的餐具組贈送參與餐會民眾。

台東地檢署指出，在宴飲席間，蔣男除上台演說且逐桌拜票，主持人還高喊當選，以此方式向參加無償飲宴之有投票權、且不特定選民尋求投票支持。

台東地檢署表示，蔣男涉違反公職人員選舉罷免法，日前遭提起公訴。

台東 賄選

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