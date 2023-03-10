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貨車過彎失控撞死對向男大生 義大校方哀慟陪家屬善後

聯合報／ 記者古和純陳弘逸／高雄即時報導

高雄學府路日前發生一起死亡車禍，一輛貨車行經該處失控翻覆，衝撞對向騎士導致人傷重不治。據悉死者為義守大學大四生，放學返回租屋處途中遇死劫。經查該處非易肇事路段，事故主因疑為貨車駕駛操作不慎釀禍，警詢後，將該名駕駛依過失致死罪移送。

今天有網友將死亡車禍行車紀錄器畫PO上YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」；該事故發生於3月8日12時30分許，仁武區學府路段，一輛貨車過彎失控打滑翻覆，車體隨慣性持續滑行，並撞上對向車道行駛的騎士。

經查，駕駛小貨車的22歲林姓男子只受輕傷，自行就醫；遭撞的騎士為22歲李姓男子，因當下傷勢嚴重，送醫搶救不治；當時後方有另名騎士也受波及，所幸及時跳車閃避撿回一命。

初步了解，林男及死者李男都沒酒駕，這起事故疑似林駕駛貨車過彎操控不慎，導致車輛失控，衝向對向車道撞倒騎士；肇事車輛並非駕駛自有，車上載有近40個水桶，僅有不到10個有裝水，其餘都是空桶，無超載問題，詳細事故原因仍待釐清。

據悉，遭撞李男是北部人在外租屋，當時下課返家途中發生意外，家屬接獲警方及學校通知，南下處理後事，對於事故並未多談；校方表示，該生就讀大四，在校表現良好，有累計三次小功，如今發生憾事，也感到哀慟與悲傷。

另校方事故當下啟動協助與關懷機制，全程陪同家屬協助處理後續事宜，並提供慰問金以表關心，同時也安排輔導人員安撫目擊事故的同學。

警方統計，發生事故的學府路，今年1月至今共發生7件事故，其中分為死亡（A1）事故1件、受傷（A2）4件及財損無人受傷（A3）2件；相較去年同期1到3月共13件減少6件。

因該路段山路蜿蜒，雖未設置相關科技執法設備，但警方在該處巡邏取締，從去年至今共取締104件，主要以闖紅燈居多，因應事故，後續分局仍會持續加強該路段違規取締。

高雄市山區有義守大學生目睹車禍意外撞擊瞬間，驚呆站在路旁。記者古和純／翻攝
高雄市山區有義守大學生目睹車禍意外撞擊瞬間，驚呆站在路旁。記者古和純／翻攝
高雄市仁武分局警員到場協助車禍調查。記者古和純／翻攝
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肇事貨車的車頭被撞得稀爛。記者陳弘逸／翻攝
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車禍 義守大學

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