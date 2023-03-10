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竊錄雇主母女非公開活動 菲籍女看護判刑

聯合報／ 記者林保光／即時報導

菲律賓籍女看護竊錄她為雇主灌食、注射等照護影片，上傳到她在網路Youtube個人頻道，供人點閱，稱是想和朋友分享生活，但高雄地方法院認為，她非法利用他人個人資料，並散布竊錄他人非公開活動，依違反個人資料保護法，判刑6月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，菲籍王姓女看護2021年5月到高雄市前鎮區劉姓女子家，照顧劉女的母親，上工10天後，她2度未經劉女同意，便用手機竊錄她為劉母灌食、注射、檢查排洩物等情形，並講述劉母病症及用藥資料、拍攝劉女母女在住處內的非公開活動，全貼上她在Youtube的個人頻道。

王姓看護稱她不是故意拍攝劉母，只想拍她照顧病人的情形，當時曾給劉女看過她拍的影片。她也承認劉女叫她不要PO出去。但後來劉女要她將影片下架刪除，她仍未刪除。

法官認為，女看護未尊重他人隱私權，擅自拍攝他人非公開活動，並口述揭露被害人的個人資料，將影片上傳供人觀賞，未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料，並散布竊錄他人非公開活動，依違反個人資料保護法判刑。

菲籍女看護竊錄雇主母女非公開活動，貼上網路個人頻道，高雄地方法院判處她6月徒刑。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影
菲籍女看護竊錄雇主母女非公開活動，貼上網路個人頻道，高雄地方法院判處她6月徒刑。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影

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