假交易詐貸7銀行1.1億 三合微科董座夫婦3人遭訴

IC設計公司三合微科董事長劉立中，與擔任董事長特助的妻子陳妍萍及前財務協理林文精3人，於2013、2014年間，涉嫌以不實境外假交易虛增營收，向彰化、第一、板信、新光、華泰、星展、土地等銀行詐貸1.1億餘元，台北地檢署今違反依銀行法、證交法及商業會計法等罪起訴劉、陳、林3人。

檢方調查，三合微科原成立3間境外公司「VISION ALERT CO., LTD.」、「PERFECT SOURCE CO., LTD.」及「WIN CENTRE INC.」，作為與大陸交易及收帳之用。2013年起，三合微科將銷售市場移往大陸，但大陸貨款收帳期限長，影響財務調度，造成公司資金調度窘迫。

劉男於是自2013年1月9日至2014年3月20日間，與妻子陳女和林男，製作公司與上述境外關係企業間的不實採購發票、裝箱單等交易文件，偽造三角貿易，陸續向彰化、第一、板信、新光、華泰、星展等銀行詐貸26筆，得手218萬8295元美元、折合台幣6546萬1305元。