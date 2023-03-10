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強吻女子入獄！社運醫師柳林瑋聲請再審失利 最高法院駁抗告

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

沃草創辦人柳林瑋犯強制猥褻罪遭判刑8月定讞，去年11月入獄服刑。柳拿出自行測謊的報告、陳稱被害人「精神疾病發作、產生妄想或幻覺」，聲請再審並停止刑罰執行，台灣高等法院駁回。柳提抗告，最高法院駁回確定。圖／聯合報系資料照
沃草創辦人柳林瑋犯強制猥褻罪遭判刑8月定讞，去年11月入獄服刑。柳拿出自行測謊的報告、陳稱被害人「精神疾病發作、產生妄想或幻覺」，聲請再審並停止刑罰執行，台灣高等法院駁回。柳提抗告，最高法院駁回確定。圖／聯合報系資料照
沃草創辦人柳林瑋以紓解壓力為由要求女子配合擁抱，並趁勢扭頭強吻得逞，被依強制猥褻罪判刑8月定讞，去年11月入獄服刑。柳拿出自行測謊的報告、陳稱被害人「精神疾病發作、產生妄想或幻覺」，聲請再審並停止刑罰執行，台灣高等法院駁回。柳抗告，最高法院駁回確定。

柳林瑋（40歲）參與太陽花學運時，有「社運醫師」稱號，他也是網路媒體「沃草」、網路平台「美的好朋友」創辦人。

柳林瑋被控猥褻3名女子，包括2015年七夕邀大學時帶醫學營認識的女學生吃晚餐，開車送對方回家時強吻。2017年4月16日藉洽談製作「美的好朋友」化妝品成分資料庫的機會，邀在校園演講認識的女子見面，也在車內強吻對方；2017年10月3日讓女工讀生到家中打掃拿酬勞，強吻對方耳朵、伸手摸胸和下體。

一審依3個強制猥褻罪各判8月、8月、9月徒刑，合併執行1年6月，柳林瑋不服而上訴，二審審理時他否認犯行，多次強調沒有強制任何人做任何事，也「沒有辦法去證明自己沒做的事」。

二審認為2017年4月16日下午，柳林瑋以委託整理化妝品成分工作為由，邀女子見面，卻在駕車搭載對方時以紓解壓力為藉口，要求女方配合擁抱，他趁勢強行扭動女方的頭，直接強吻5、6秒，直到被女方推開才罷手。根據雙方通聯紀錄，二審認為女子確實內心震撼，刻意迴避柳，認定柳猥褻。

但七夕強吻女學生部分，因事前兩人就密切聯繫，情人節後還相約下次見面行程，直到3天後女方態度才轉變，二審認定無其他證據補強，無從認定柳犯罪；女工讀生部分，柳因主觀認知和女工讀生有曖昧，想進一步試探發展親密關係的可能性，女工讀生也證稱「柳以為我是同意的，還算情有可原」，不被認構成強制猥褻。最高法院維持二審見解，去年9月7日駁回柳林瑋上訴定讞。

柳林瑋聲稱因發現新事實、新證據，提出「李錦明儀測服務公司2022年10月3日測謊鑑定書」等資料，認為應判他無罪，聲請再審。高院認為測謊報告是柳自行委任鑑定，非司法機關依刑事訴訟法囑託鑑定的適格證據方法，且影響測謊的因素很多，無論結果如何，都難以當成對他有利的證據。

而柳稱女子有精神疾病，他身為醫師只好「順著應對」，但高院也發現被害人只是有睡眠障礙，沒幻想或妄想。柳聲請再審不符合要件，高院駁回聲請，他抗告最高法院仍踢鐵板，出獄夢碎。

猥褻 太陽花學運

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