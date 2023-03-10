高雄機場附近飛空拍機 男子受罰30萬遭強制執行

空拍機運用廣泛，蔡姓男子因飛空拍機拍攝進入高雄機場禁制範圍受罰30萬元。圖非當事者的空拍機／本報資料照片 蔡姓男子在臉書網站刊登空拍影片，因空拍機飛行空域，在高雄機場四周禁制範圍，經航空警察局高雄分局查出涉違反民用航空法，遭交通部民航局裁罰30萬元，並移送法務部行政執行署高雄分署強制執行，他並因此遭限制出境，直到要出國才繳清罰款。

據了解，蔡姓男子在2018年12月8日操控空拍機，拍攝高雄市中鋼大樓、高雄展覽館、高雄港等地點，由於空拍機飛行空域，在高雄機場四周禁止施放有礙飛航安全物體的範圍內，航警高雄分局根據檢舉，查出他違反民用航空法第34條第2項規定，遭民航局裁罰30萬元。

由於蔡未繳罰款，由民航局將全案移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。行政執行署高雄分署查出，蔡另還積欠健保費、罰單與車輛燃料使用費，合計共約34萬元，多次通知蔡繳清所欠罰款，但仍未繳清。

行政執行署高雄分署表示，經派員訪查3次，蔡表示沒工作便申請分期繳款，可是卻未按期清償，高雄分署才廢止他分期，去年2月並限制他出境，直到3月2日，蔡姓男子因要出國，希望解除出境限制，才全部繳清積欠款及罰款。