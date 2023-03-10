鴻海老臣廖萬城收回扣 刑事判2年再連帶賠償日幣1億多

鴻海前資深副總廖萬城。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影 鴻海集團前資深副總經理廖萬城、前經理鄧志賢辦業務收回扣，遭鴻海提民事求償訴訟；鴻海指控，廖、鄧與大陸廠商負責人郝緒光損害公司利益，台北地院審理，判決3人須連帶給付鴻海日幣1億8374萬5296元、人民幣34萬元。可上訴。

回扣案有關刑事責任部分，最高法院2022年認定廖萬城索賄，並且指示部屬採購特定產品，還在驗收時護航，廖違背與鴻海的工作契約，依刑法背信罪判廖有期徒刑2年確定。

廖萬城2006年到2011年擔任公司資深副總經理，是公司老臣，鄧志賢則是鴻海集團SMT技委會經理，專任SMT技委會副總幹事，2人負責集團內部就SMT處理所需的設備、備品與耗材等的採購、維修業務。

鴻海起訴指出，大陸地區上海市緒品電子科技負責人郝緒光，為了能取得鴻海集團之訂單，向廖萬城、鄧志賢表示願撥給供應商所取得的佣金，而廖萬城、鄧志賢即違背職務規定收受郝緒光所給的回扣。

鴻海認為，廖萬城、鄧志賢收取回扣導致鴻海喪失與供應商正當議價的程序，也無法以最佳優惠報價獲取最大議價的採購利益，廖萬城、鄧志賢、郝緒光等3人須賠償鴻海相關損失。