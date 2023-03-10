謝龍介爆料檢調拿到台南前經發局長A片 檢方：無從回應

台南市政府經發局前局長陳凱凌，涉犯貪汙治罪條例之利用職務詐取財物罪，遭台南地方法院裁定羈押且禁止接見與通信。圖／聯合報系資料照 台南市經發局前局長陳凱凌涉收賄、接受廠商性招待，去年12月底被收押迄今，國民黨前台南市議員謝龍介昨天接受趙少康訪問時驚爆，檢調拿到的是「A片級」一事，是否掌握該事證？檢方指出，與偵辦案情無關，無從回應。

相關人員指出，昨天聽到謝龍介提起此事也是「嚇了一跳」，倒是沒看過所謂「A片」；據指出，檢調當初前往經發局、陳凱凌住處等搜索，帶回相關事證及廠商、相關人員約談，當時是根據廠商供詞提到陳喝花酒一事，且陳當時也承認喝花酒。

據《菱傳媒》報導，近日傳出陳凱凌疑遭廠商設局偷拍3支性愛片，廠商威脅陳不成，才持性愛片向檢調檢舉，正因為檢調掌握這3支性愛片，陳凱凌第一時間即坦承接受性招待。

謝龍介昨天接受趙少康訪問時表示，收到陳凱凌有6個檢舉案，若由3到4個吹哨者拼湊起來「很深入」，又有光碟、錄音帶佐證，後來他請律師告回去，「我在議會公開講，在某年某月某日，在那裡跟誰見面」。

謝龍介驚爆，檢調手上有光碟，是「性招待」。檢調為何能拿到這東西？很簡單，因為被收押，光電是派系鬥爭，為什麼要黑道進來？餅這麼大，官商吃不下，引進黑道勢力。有人往返北部，會在中部停留，就接待。檢調拿到的是「A片級」，不可能是檢調錄的，是不是招待的人扣在手上？「你拿人家吃人家，人家要保護，不然吃了不認帳怎麼辦？」