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屏東縣長選舉訴訟今宣布是否驗票 場外舉牌聲援
國民黨蘇清泉去年九合一大選以一萬多票落選，選後質疑計票及選務有瑕疵，向法院提出證據保全及重新計票，卻都遭到駁回，再提選舉無效及當選無效之訴，屏東地方法院今上午9點半開庭，將宣布是否驗票。
屏東地院一早9點左右，場外聚集各地前來聲援的支持者，高喊「重新驗票」，手舉「打擊黑箱」、「我要真相」牌子。蘇清泉與律師上午9點20分左右抵達，蘇清泉說，今天合議庭上將裁示要不要驗票，驗票範圍、方法等，盼司法秉持良知、專業，「守住民主最後一道防線」。
他表示，前4次準備程序庭上傳喚好幾名證人，指選務上有五花八門的瑕疵，「令人瞠目結舌、匪夷所思」，希望能逐一檢視選舉名冊、勘驗有疑慮的200多個票箱，「一路走來不說謊話，錯就錯，對就對，坦然接受結果，要的是真相」。
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