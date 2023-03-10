屏東縣長選舉訴訟今宣布是否驗票 場外舉牌聲援

國民黨蘇清泉（車上中）去年屏東縣長落選，質疑選務及計票有瑕疵，向法院提出當選無效、選舉無效之訴。記者張已亷／攝影 國民黨蘇清泉去年九合一大選以一萬多票落選，選後質疑計票及選務有瑕疵，向法院提出證據保全及重新計票，卻都遭到駁回，再提選舉無效及當選無效之訴，屏東地方法院今上午9點半開庭，將宣布是否驗票。

屏東地院一早9點左右，場外聚集各地前來聲援的支持者，高喊「重新驗票」，手舉「打擊黑箱」、「我要真相」牌子。蘇清泉與律師上午9點20分左右抵達，蘇清泉說，今天合議庭上將裁示要不要驗票，驗票範圍、方法等，盼司法秉持良知、專業，「守住民主最後一道防線」。