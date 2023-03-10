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騙很大！花百萬買泰達幣 賣家拿到802張假鈔痛失98萬

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

蔡姓男子為騙取虛擬貨幣，與兩名身分不明的男子串通，透過通訊軟體向從事虛擬貨幣交易的賣家談妥要用1百萬台幣購買泰達幣；蔡男與賣家相約面交，未料蔡得手後離去，對方卻發現現金有多達802張假鈔，害他痛失98萬元，怒報警逮人。蔡男落網後坦承犯行，被檢方依詐欺罪起訴。

起訴書指出，蔡男與身分不詳的兩名男子，為了行騙，串通好以暱稱「柳」的LINE帳號，認識從事虛擬貨幣交易的賣家，在2021年8月9日佯稱要以新台幣100萬向對方購買價值98萬7364元的泰達幣3萬5263顆。

賣方信以為真，同年8月11日晚上7時許，雙方約在左營區某間連鎖超商前面交，蔡男支付809張面額1000元的現金，後由對方將3萬5263顆泰達幣轉到指定電子錢包。

蔡男得手立即轉頭逃跑，賣方察覺有異，檢查現金才驚覺809張千元大鈔，只有7張是真的，剩餘全是偽鈔，害他痛失98萬0364元，一氣之下報警抓人。

警詢及偵訊時，蔡男坦承全部犯行，也坦承這次行騙，但只分得10萬元獲利；檢方認蔡涉嫌刑法第196條第一項，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者，將人依法起訴。

另檢方建請法院沒收扣案的802張偽鈔票，及追徵所有犯罪所得。

千元偽鈔示意照。圖／翻攝畫面
千元偽鈔示意照。圖／翻攝畫面

虛擬貨幣 泰達幣 假鈔 詐欺

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