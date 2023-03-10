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藝人分手提告！夏光莉向藍文青討6856萬夫妻財產 法官判敗訴　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藍文青、夏光莉。圖／聯合報系資料照片
藍文青、夏光莉。圖／聯合報系資料照片
本名夏宗莉的資深女藝人夏光莉與男藝人藍文青分手，提民事訴訟主張28年來與藍共同創業累積財富，請求分配夫妻剩餘財產6856萬元，台北地院認為，夏光莉、藍文青沒有法律上的夫妻關係，判她敗訴。可上訴。

夏光莉遞狀說，她1995年開始與藍文青開設「藍寶寶」麻辣火鍋店，幫忙店裡的大小事，外界都認為火鍋店是由他們共同經營，後來，2人再跨足房地產業，她又讓藍的建設公司獲利。

夏光莉主張，藍文青後來瞞著她出入酒店聲色場所，且不止有一位外遇對象，時間長達15年，同時生下3名子女，她與藍自此不斷爭吵，2020年藍即離家外住，因此提告要求分配夫妻剩餘財產的差額。

夏光莉表示，她與藍文青共同經營事業，客觀上不僅具「性」及「生活」的共同，並有「經濟」上的共同，主觀上2人有結為夫妻的意思。

夏女的律師則出庭主張，夏光莉、藍文青實際上屬於夫妻關係，2人共有的不動產價值約1億6448萬元，夫妻剩餘財產差額是1億3712萬多元，請求法院判決藍文青給付夏光莉一半金額約6856萬元。

不過，法官審理卻認為，夏光莉與藍文青從未舉行結婚儀式，2人沒有法律上的婚姻關係，夏光莉無從依民法規定要求分配夫妻剩餘財產，夏光莉請求不適格，判決她敗訴。

財產 分手

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