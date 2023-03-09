華航運輸私菸遭桃園市府罰600萬元 上訴遭駁確定

2019年爆發總統府侍衛室走私9797條菸品案，桃園市政府依據財政部關務署台北關函附的通報資料，裁罰中華航空600萬元。華航不服，提訴願遭駁後改提行政訴訟，台北高等行政法院駁回，最高行政法院今再駁回華航上訴。聯合報系資料照

2019年爆發總統府侍衛室走私9797條菸品案，桃園市政府依據財政部關務署台北關函附的通報資料，認為中華航空公司運輸私菸，又因查獲物現值1262萬元，已超過法定裁罰上限600萬元，因此依菸酒管理法裁處罰鍰600萬元。華航不服，提訴願遭駁後改提行政訴訟，台北高等行政法院駁回，最高行政法院今再駁回華航上訴。

桃園市政府認為國家安全局人員2019年7月11日隨同總統出訪友邦，當日在華航專機刷卡購入9797條菸品（未交貨），同月22日專機返抵桃園機場時，這些菸品未填具進口報單辦理輸入許可證手續，卻利用禮遇通關機邊行李免驗放行方式，經由國賓通道駛出管制門入關，直接由管制區運輸至課稅區，違反菸酒管理法。

最高行政法院認為，北高行認定有走私事實，符合證據資料，未違反證據法則、經驗法則與論理法則。

未經許可輸入的菸品，最高行認為有礙菸品產銷秩序、消費者權益、國民健康，自然屬於菸酒管理法管制的「私菸」，將應儲存於管制區的私菸運輸入關流通，就構成運輸私菸，應按章裁罰。

華航因運輸私菸，桃園市政府裁罰600萬元有據，最高行政法院認為北高行的判決合法，華航上訴無理，駁回確定。