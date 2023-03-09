綠委爆「國民黨縣議員組織文件」 蔡清祥：請最高檢查明

法務部長蔡清祥。記者許正宏／攝影

民進黨立委鄭運鵬今天在立法院司法及法制委員會，指有爆料者提供「國民黨縣議員組織文件」等，並質疑投票所外有民眾持隱藏式攝影機等紀錄投票行為，觸犯公職人員選罷法，請法務部長蔡清祥查明。

法務部長蔡清祥對此表示，因選舉查察業務是由最高檢察署負責督導，會把鄭運鵬所提供的文件交給檢察總長邢泰釗處理。

鄭運鵬表示，有南投民眾向他爆料，稱有「國民黨縣議員組織文件」，內容跟選舉監票有關係，鄭說，文件內有四個行動工作任務列表，要求成員在投票前一天「勘查投票所地理位置，放設置隱藏式攝影機」，投票當天「依投票所地理位置，放設置隱藏式攝影機或V8」。

鄭運鵬說，監票文件要求成員應在投票日當天早上七時五十分到下午四時在各投票所外「以計數器紀錄進入投票所投票人數」、「每小時以手機連線隱藏式攝影機，查看全程錄影有無中斷」，還要於開票結束後，將投開票報告上傳計票總部。

鄭運鵬說，文件上出現的V8二字，V8是舊款V8攝影機的名稱，顯示監控選民的行為己經行之多年，他收到的爆料文件與「全民監票行動聯盟」行為一樣，可能有違反選罷法、妨害秘密罪的問題，且犯罪行為可能長期存在，希望法務部查明。