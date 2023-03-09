不服黨產會認定中投、欣裕台為附隨組織 國民黨敗訴確定

不當黨產處理委員會2016年間根據黨產條例，在聽證會後認定中央投資公司、欣裕台公司為中國國民黨附隨組織，國民黨、中投與欣裕台不服而興訟，台北高等行政法院駁回，最高行政法院今駁回上訴確定。

黨產條例公布施行後，黨產會在2016年10月7日就中投、欣裕台是否為國民黨附隨組織及其股權是否應命移轉等舉行聽證，嗣後決議認定兩公司全部股權都由國民黨持有，國民黨可以直接或間接支配兩公司的人事、財務或業務經營。

中投公司提告時也主張黨產條例和認定附隨組織的判斷標準具高度不確定性，聽證程序前也無從得知要傳的學者、專家和證言，聽證程序中委員問題天馬行空，又剝奪中投陳述意見的權利，明顯違法。

欣裕台認為黨產會委員高達8位有親綠背景，組成不合法，且已近年來引進的公司法、企業會計準則概念來評價距今已有70年之久歷史法律關係並不適當，主張原處分關於欣裕台為國民黨附隨組織部分應撤銷。

北高行認為，黨產條例雖規定行政處分作成應經聽證，但依行政程序法規定，經聽證程序作成的聽證紀錄，原則上僅供機關參考斟酌，於法規明定應依聽證紀錄作成處分時，聽證紀錄才有拘束機關據以決策的效力。若非屬「應依聽證紀錄」作成的行政處分，行政機關可於聽證程序外，另依職權調查證據。

北高行認為國民黨持有中投、欣裕台公司全部股權，中投、欣裕台為國民黨所組織的股份有限公司，依公司法規定，兩公司的董、監事均由唯一股東即國民黨指派，且由董事會行使股東會的職權，綜理公司業務執行。國民黨可單獨指派中投、欣裕台公司的董、監事，對人事、財務或業務經營有實質控制力，要以何種方式管理、經營公司，也有自主決定權。

國民黨2007、2010年間選擇將股權辦理信託予受託人管理的方式經營管理中投、欣裕台公司，可見能實質控制兩公司；國民黨中央行政管理委員會2012年9月等函文，也可見國民黨指派、改派中投與欣裕台公司股權的受託人及董事或監察人等事實。