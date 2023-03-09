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為達德公司開方便大門？ 雲縣府：修法未過

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣議會今天爆發多名議員集體收賄案，更傳能源公司為順利取得建照、使照涉及行賄上千萬元，藉議員監督、質詢之權力要求縣府修訂「雲林縣建築管理自治條例」，縣府建設處回應，確實有應議員訴求修正過部分法條，但因違反建築法規定被中央駁回，後已依中央法規訂定，通盤檢討內部審照流程，適用所有廠商，絕無個別待遇。

能源公司要蓋風機發電前，須先取得地方主管機關同意函，拿到能源局核發的籌設許可及施工許可後才可動工，不過相關設施設備包括變電所、升壓站等屬於建築物，其建造執照、使用執照均須符合建築法規定，並向縣政府申請，達德能源公司當初即因相關執照程序進行的不如預期順利，轉而尋求雲林縣多名議員支持。

建設處表示，議會反映縣府核發執照效率不佳，因此提出修正雲林縣建築管理自治條例，修訂並新增第41、42條「就受理民眾申請造執照或雜項執照、使用執照審查期限、申請人補正期限，及明訂審查不合規定者應一次性告知」，然內政部以所提修正法條部分違反建築法規定，不予核定。

目前雲林縣政府建設處建築管理科審照人力不足，僅編制的一半，近年案量暴增，以致效率失衡，即使人力吃緊，仍盡量按議會訴求檢討行政流程。縣府新聞處副處長黃俊彥表示，縣府通盤檢討審照流程，針對所有業者的申請案一視同仁，相關辦法配合中央法規訂定實施，適用所有廠商，並非是為特定廠商給予特別待遇。

據達德能源公司表示，其規畫要在雲林設置26座陸域風機發電，目前已完工13座，預計還有13座；相關變電所、升壓站等設施設備的建照、使照，建設處已於2021、2022年依法核發。

雲林縣政府。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府。記者陳苡葳／攝影

建築 雲林 議員

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