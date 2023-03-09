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志超併統盟爆內線交易！董事涉洩訊息給親友 檢調6路約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前上櫃公司統盟電子2018年遭光電面板上市公司志超科技併購時，一名楊姓董事因得知併購事宜，提前告知親友，於證交法禁止交易期間，以關係人身分進場購買統盟股票，獲利數十萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分6路約談楊姓董事共5人，全案依違反證交法內線交易罪嫌偵辦。

據了解，志超於2008年便已入主統盟，為統盟持股50.21％的第一大股東。2018年12月兩公司再度發布重大訊息，宣布依企業併購法共同簽署「股份轉換協議」，志超以每股15.5元、溢價10.7％收購統盟其餘49.79% 股權，併購完成後統盟將下櫃，成為志超100%持股的子公司。

2011年，統盟電子曾爆發老董事長楊蔚章於2007年7月間，因獲悉公司前月的獲利比前年同期大幅衰退九成，於證券交易所重大訊息公布前，指示秘書大量出脫持股，藉此規避股價損失3200餘萬元，事後被金管會發現並移送檢調偵辦，楊蔚章後來刑事部分遭判刑1年8月、緩刑4年；民事部分法院也判決楊蔚章償還2千5百萬元給297名投資人。

志超科技2018年併購統盟電子期間，楊姓董事與親友違法內線交易今遭檢調搜索約談。聯合報系資料照
志超科技2018年併購統盟電子期間，楊姓董事與親友違法內線交易今遭檢調搜索約談。聯合報系資料照

內線交易 上市公司

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