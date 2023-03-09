靈骨塔詐團盯上失利韭菜 近百人遭扒3次皮

51歲林姓男子取得數百名投資股票失利的「韭菜名單」，後來向這批失利股民佯稱可將股票換取靈骨塔位憑證，再用話術誘股民投錢加碼，最後才發現錢全被林男捲走，一次投資失利反遭不同詐團連扒三次皮，警方獲報後偵辦，初估近百人受騙，不法獲利達3700萬元，警詢後依詐欺等罪將林男及6名成員移送法辦。

警方調查，林男旗下成員出沒在台中市北區，林有殯葬業背景，用低價收購大量塔位的「使用憑證」，再以徵信代銷公司為幌子，取得因投資股票失利的投資人名單，以「遞紙條」、「打電話」、「親訪」等業務推銷手法，佯稱只要付出6000至8000元，就能將淪為壁紙的股票跟他換取靈骨塔位憑證。

林男集團利用賠錢也要再搏翻盤的人性弱點，由旗下成員用話術推銷，等失意的投資人入套後，再誘對方繼續投錢出資，將憑證轉換為所有權狀，他們也能協助媒合塔位買家，只要取得塔位所有權狀後，轉手就能套利。

有不少因投資股票失利的被害人，換算後認為獲利可以攤提股票投資，紛紛掏錢取得塔位憑證及所有權狀，但實際買家只是林男集團成員虛構，整齣買賣塔位，套利換現的劇情都是林男等人自導自演。

後來有被害人察覺有異，發現自己購買的靈骨塔位根本無法出售獲利，林男成立的徵信代銷公司，也不曾撮合任何一宗靈骨塔買賣，失利股民不僅沒有獲得應有賠償，還被林男當成肥羊，從購買憑證、權狀，再扒兩層皮。