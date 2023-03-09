一哭就打！ 高雄未滿1歲男嬰遭父爆打 四肢還遭菸蒂燙傷

高雄23歲吳姓男子不滿剛出生未滿1歲的兒子哭鬧，從去年8月起用塑膠棍多次施暴，還用菸蒂燙傷男嬰，造成男嬰全身多處瘀傷，去年11月吳男變本加厲，痛打男嬰到重傷，送醫後一度昏迷，急救後才得以存活，高雄地檢今依殺人未遂起訴吳男，檢方痛斥吳男葬送生子未來，建請法院從重量刑，吳移審法院後裁定續押。

檢警調查，吳男從事網拍工作，與男嬰、賴姓女同居人一起租屋在高雄新興區南華路一間大樓套房，去年8月起，吳男不爽未滿一歲的親生兒子哭鬧，影響到他睡眠，只要男嬰一哭鬧，就會逼男嬰罰站，如果男嬰不聽，吳則會拿起塑膠棍朝男嬰大腿鞭打。

去年11月10日傍晚7時許，男嬰因肚子餓哭鬧，吳男不滿，再拿塑膠棍痛打男嬰，不僅毆打腿部，還朝頭部及其他四肢施暴，當時剛滿1歲的男嬰，因發育還未完全，最後不堪吳男施暴，沒多久隨即昏迷不醒。

吳男及賴女見男嬰昏迷，隨即抱著送醫，院方見男嬰全身都是瘀傷，四肢還有疑似遭菸蒂燙傷的痕跡，懷疑男嬰遭虐，隨即通報警方到場。

後來男嬰經診斷有顱內出血、顱骨骨折等重傷，高醫緊急進行腦室引流術，由於傷勢嚴重，又動了多次手術，才成功保住男嬰性命。

檢方偵辦時，男嬰頭部、面部、胸腹部、上肢部、下肢部、足部等被檢出瘀傷，吳男也坦承施暴，同居的賴女也證稱只要男嬰一哭鬧，吳男就會動手。

檢方綜合相關事證，認定吳男僅因男嬰影響睡眠，竟長期以打罵、用煙蒂觸燙等方式對付無法反抗的幼童，甚至毒打兒童的頭部，將男嬰的未來一併毀掉，今起訴後建請法官從重量刑；至於賴姓女同居人，檢方認定她未參與施暴，因罪證不足，賴女處分不起訴。

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