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稱繳不出遺產稅 中壢「遺產哥」行騙得手約30萬元

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢火車站附近近日出沒1名「遺產哥」，隨機向民眾佯稱「繳不出遺產稅，想借錢」，運用人心行騙，共有5名被害人受騙，總詐欺金額高達30多萬，警方獲報後積極偵辦，循線查獲30歲康姓男子，依詐欺罪嫌移送偵辦。

警方表示，康嫌專挑落單的年輕男子行騙，利用民眾善良、熱心助人的心理，先上前向被害人攀談後表明，因父親過世留有700萬的遺產，但因繳不出遺產稅，所以向被害人借錢，更保證繳完稅後馬上就能還款，並與被害人交換聯絡方式，承諾一定會聯絡被害人還錢。

不過康嫌拿了錢就失去聯絡，被害民眾發現上當受騙，趕快報警處理；中壢警方獲報後，循線終於在中壢後火車站新興路上的旅館內發現康嫌蹤跡，更發現他有多筆詐欺通緝紀錄。

康嫌向警方坦承，其父親確實有留下一筆遺產，但因為家裡人不讓他回家，所以才無法順利繼承，也表示行騙得來的款項都已經花用殆盡，不斷說不是詐欺，一定會還錢，真相仍待調查釐清。

警方呼籲，民眾熱心助人享譽國際，遇陌生人上前攀談、借錢、或兜售與售價顯不當值的物品時，切記「冷靜、查證、報警」的三要原則，慎防上當受騙。

中壢30歲康姓男子（右）在中壢火車站附近不斷向民眾行騙，警循線於旅館內逮人。記者翁唯真／翻攝
中壢30歲康姓男子（右）在中壢火車站附近不斷向民眾行騙，警循線於旅館內逮人。記者翁唯真／翻攝
中壢30歲康姓男子在中壢火車站附近不斷向民眾行騙。記者翁唯真／翻攝
中壢30歲康姓男子在中壢火車站附近不斷向民眾行騙。記者翁唯真／翻攝

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