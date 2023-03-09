風電公司涉行賄雲縣議員向縣府施壓 府方曝光原因
達德能源公司疑因在雲林縣內設立風機發電，受地方人士抗爭、縣議會部分議員反對，及向縣府申請相關公文、建照及使照時不如預期順利等因素，為排除困難而向雲林縣議長沈宗隆及多名議員行賄，甚至傳出對縣府官員施壓、修改自治條例法規等，府內相關人士今天表示，縣府確有配合議會訴求，擬定審照相關期程，但沒有發生施壓一事，由於該案仍在偵查中，縣府回應「將全力配合檢調調查，杜絕不法情事」。
達德能源公司自2020年起，因開始準備在雲林縣內設立風機發電，期間因地方人士抗爭、雲林縣議會部分議員反對，加上向縣府申請相關公文、建照及使用執照時不如預期順利，疑向雲林縣議長沈宗隆及多名議員行賄，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款的方式，交付、收受共計2600餘萬元取得支持及期順利取得相關建照、使照。
經側面了解，該集團風電案向縣府送件後，在進行相關執照備審程序過程中，可能發生資料不齊全、補件溝通誤會等，因此議會透過質詢時向縣府相關單位提出質詢，希望擬定審照期程辦法，縣府也配合擬定。
縣府相關人士表示，至於縣府制定的「太陽光電設施管理自治條例」歷經多年修正，去年獲中央核備後公告實施，另「雲林縣政府核發風力發電業籌設同意函審查作業要點（草案）」因民眾反映風機設置距離問題，於2018年底首次提送予能源局，不過2者都與達德公司風機案沒有絕對相關。
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