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桃客弊案僅吳伯雄92歲堂哥吳運豐不認罪 判2年徒刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國民黨前主席吳伯雄的堂哥吳運豐，擔任桃園客運董事長時，桃客向交通部公路總局申請購車補助，卻和得標的雲從龍公司合謀浮報車價，因而取得1244萬3840元溢價款。桃園地方法院依詐欺取財罪判吳2年徒刑，案經上訴，台灣高等法院今撤銷沒收桃客財產，並給予同案被告楊冠宇、蔡靜宜緩刑，但吳上訴遭駁回。

桃園客運2018年傳出利用購買低底盤電動公車，與車商掛勾，故意虛報車價並假造資料，向公路總局詐領購車補助款，一年詐領逾1200多萬元，檢方介入偵辦。

一審時除吳運豐（92歲）外，雲從龍公司負責人楊冠宇同樣被依詐欺罪判1年8月徒刑、業務協理蔡靜宜判1年2月，黃伯弘、梁家明、吳德原、林信介、葉家丞、曾來發等被告無罪。檢察官和有罪被告不服，提上訴。

高院指出，桃客2016年間有購車需求，因而向公路總局申請購車補助，經核可後，對外為公開招標，雲從龍公司得標。但楊冠宇、蔡靜宜卻和吳運豐議定「浮報車價」，每輛公車車價都在原得標款上浮報25萬元，藉此獲利。

吳運豐上訴否認犯行，但高院不採信，至於檢察官上訴指時任桃客副董事長黃伯弘等6人與吳是共犯關係，高院也未認同。因桃客取得的1244萬3840元溢價款已交回公路總局，高院宣告不追徵。

高院指出，因楊冠宇、蔡靜宜在二審自白犯罪，也沒有拿到任何好處，衡酌兩人「一時失慮」，分別諭知緩刑4年、3年並付保護管束，且須負擔公益捐、法治教育、義務勞務。

吳運豐否認詐欺取財犯行，台灣高等法院不採信，駁回他上訴，吳仍維持2年徒刑刑度。圖／聯合報系資料照片
吳運豐否認詐欺取財犯行，台灣高等法院不採信，駁回他上訴，吳仍維持2年徒刑刑度。圖／聯合報系資料照片

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