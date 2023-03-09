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罰不怕！北市公布酒駕累犯 黃男被抓4次累罰27萬

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市交通事件裁決所今公布酒駕累犯，本次有27人，其中1名酒駕男子黃苡霖累犯4次，最後一次酒駕在去年11月6日，當時酒測值為0.23mg/L，累計處罰金額為27萬元。裁決所說，黃男每次都有繳款，但可能因為工作或代謝不完全，上路又被警方攔查，有特別提供酒癮治療管道，盼在累罰下能不再有酒駕行為。

酒/毒駕新規去年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除罰鍰外，並公布酒/毒駕累犯的姓名、照片及違規事實，及吊銷駕駛執照及吊扣牌照。北市裁決所第21次公告酒/毒駕累犯名單，計有27名 截至本周累計244名。

酒駕累犯2次17名、累犯3次8名；其中酒駕累犯4次1名，為黃苡霖，11月6日在市民大道一段被警方攔查，酒測值為0.23mg/L；累計罰鍰27萬元，駕照已吊銷，該機車牌照另處分吊扣2年。

裁決所透露，黃苡霖前2次在新北市被抓，後面2次在台北市被抓，從2019年至今已酒駕4次，酒精濃度都超標，但黃男並沒有不繳錢，都是繳完後把車輛領回又再度酒駕，甚至到案表明因經濟狀況需分期繳款，都有按時繳納。

裁決所表示，查看攔檢影片後，黃男也許是因為工作關係，在上工前會喝含有酒精的提神物，或是前一天晚上與朋友喝酒，睡一覺起床認為酒退了，但其實還有酒精殘留沒代謝，白天宿醉被警察抓到。而裁決所也有提供黃男戒酒癮管道，就盼累罰下能不再有酒駕行為。

裁決所提，酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，當天飲酒不開車出門、飲酒次日宿醉不駕車、席間飲酒要找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

北市裁決所第21次公告酒/毒駕累犯名單，計有27名 截至本周累計244名。圖／北市裁決所提供
北市裁決所第21次公告酒/毒駕累犯名單，計有27名 截至本周累計244名。圖／北市裁決所提供
北市裁決所第21次公告酒/毒駕累犯名單，計有27名 截至本周累計244名。圖／北市裁決所提供
北市裁決所第21次公告酒/毒駕累犯名單，計有27名 截至本周累計244名。圖／北市裁決所提供
北市裁決所第21次公告酒/毒駕累犯名單，計有27名 截至本周累計244名。圖／北市裁決所提供
北市裁決所第21次公告酒/毒駕累犯名單，計有27名 截至本周累計244名。圖／北市裁決所提供
北市裁決所第21次公告酒/毒駕累犯名單，計有27名 截至本周累計244名。圖／北市裁決所提供
北市裁決所第21次公告酒/毒駕累犯名單，計有27名 截至本周累計244名。圖／北市裁決所提供
北市裁決所第21次公布酒駕累犯，其中黃苡霖累犯第4次，累計罰鍰金額27萬元。圖／北市裁決所提供
北市裁決所第21次公布酒駕累犯，其中黃苡霖累犯第4次，累計罰鍰金額27萬元。圖／北市裁決所提供

酒駕 毒駕

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