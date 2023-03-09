雲林縣議會集體收賄案 游姓姊妹居中牽線是破口
雲林檢調偵查雲林議長沈宗隆收賄案，經1年多暗中調查發現，因達德公司在完成部分風力發電機之後，一直無法取得使用執照和建照，即透過一名公司主管之妻游姓婦女，剛好和議員的游姓助理是親姊妹，即居中牽線打進議會甚至議長的圈子，成為檢調查獲這貪汙案的關鍵之一。
達德公司從109年進駐雲林，一開始動工建造離岸風電，即遭地方激烈抗爭，即便在與地方逐漸交好，建立互信基礎並也積極捐款回饋公益，善盡企業形象，才使工程慢慢推展開來，在雲林海岸已完成80餘座發電風機。
後來達德公司改組，包括董事長等層峰人員也都更換，但部分風電使照和建照仍難順利取得，據了解，達德公司為能解套，即積極和議會建立關係，但因是外來公司，始終不得其門而入。
據了解，達德公司一名主管的游姓妻子，恰巧和雲林縣議會一親藍黨團的總召議員是親姊妹，即透過這層關係逐漸打開議會之門，進而促成提案修改雲林地方自治條例之中，有關光電和風電的相關條文，進而讓達德公司順利取得建照和使照，工程進行愈發順利。
檢調透露，這起議會收賄案調查已近兩年，才慢慢釐清涉案人員及部分資金的流向，游姓女子居間牽線，打進議會之門，也是重要關鍵之一。
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