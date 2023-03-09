五度調解終成立 「丟丟妹」李明珊確定離婚
因穿著火辣直播賣海鮮走紅的直播主「丟丟妹」李明珊，與從事海鮮批發商的老公王心正分道揚鑣，今天兩造五度出席調解庭，終於達成共識、調解成立，兩人確定離婚。
當年「丟丟妹」不顧父親反對、在25歲嫁給王心正，更因此與父親失聯1年多，直到帶著子嗣返家才與父親化解心結。王心正坦承岳父未曾認可他，「不認可我的原因就是兩個字『利益』」，稱結婚並不是想要和岳父搶女兒，而是想要夫妻一起打拚。
雙方在新北地方法院多次開調解庭，在上一次調解庭中兩人終於達成共識，今天再開調解庭，王心正小遲到，「丟丟妹」穿著鵝黃色西裝外套搭配同色系短裙，長腿十分吸睛，兩人直到下午一時許才先後走出調解庭。
王心正接受採訪，說兩人今天有見面，也分別在調解書上簽字了，「今天有達成和解（調解）」，「丟丟妹」則是快閃上車，僅向記者簡單表示「結束了」。
據了解，雙方今天合意離婚，並就扶養權、扶養費、財產分配等事項達成調解，兩人正式離婚。
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