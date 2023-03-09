雲林議長沈宗隆收賄案 檢方追查2600萬元金流
雲林縣爆發議長沈宗隆和3名不同黨團議員集體收賄案，達德能源公司涉於去年以2600萬元向議長沈宗隆行賄，其中部分金錢疑流向幾位不同黨團議員手中，檢方目前仍積極追查這筆賄款的分配和流向。
雲林地檢署指揮北部和中部調查站，從109年針對在雲林沿海開發風電的達德能源公司遭受地方抗爭及後來順利取得風電建照和使用執照案，展開暗中調查，發現其中藏有玄機，經地檢署分案調查發現這起議會集體收賄案。
檢調清查認案行賄金額目前已有2600萬元，檢方說，這筆款項是利用承攬達德公司的下游廠商充作白手套，再把2600萬元賄款夾帶在工程款內，據相關工程人員透露，當時承包相關工程的單項金額都比一般金額來得高。
檢方說明因單項工程偏高，當事人可能以此方式夾帶在工程款內進行賄賂，有關整個案子的金額流向，目前還在釐清追查中。
不過據側面了解，經檢調追查2600萬元金流懷疑流向議長沈宗隆，可能再由議長分配給相關議會黨團，因涉案的三名議員分別有親綠的議員，也有親藍的誠信聯盟及民意聯盟成員，因此，檢方目前對這2600萬元如何分配，以及賄款的流向檢調正逐一釐清調查中。
據了解，除2600萬元檢調查出另有一筆50萬元賄款流向一名議員手中，至於是否涉案議員或相關人員可能增加，檢方說，目前為止只有被傳喚的議長和3名議員共27人涉案，目前為止並沒顯示有其他議員涉案的跡證。
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