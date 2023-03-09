雲林風力發電行賄案涉開發中離岸風場 能源局：不影響

雲林地檢署偵辦達德能源公司疑向雲林縣議長沈宗隆及多名議員行賄案，昨日傳訊達德能源前董事長等相關主管、雲林縣議長沈宗隆等多名議員和議會人員共27人到案，今依違反貪污治罪條例等罪聲請羈押和交保。能源局回應，個人行為不會影響風場開發，也不會干涉開發商人事。

雲林地檢署表示，達德集團於109年起開始準備在雲林縣內設立風機發電，為順利獲得建照、使照，行賄2600餘萬元。不過，由於達德集團已經將離岸風場股權出售，雲林地檢署羈押的前達德、現天豐新能源董事長王雲怡，現在是離岸風場部分，也就是天豐新能源的董事長，達德能源繼續開發陸域風場，王已不在該公司內。

能源局能源技術組長陳崇憲表示，尊重檢調調查，他強調，個人行為不會影響該風場開發和營運，能源局也不會干涉開發商人事。

接下達德能源離岸風工程的天豐新能源則表示，有待德國總部回應。

雲林地檢署指出，達德集團於2020年起開始準備在雲林縣內設立風機發電，期間因地方人士抗爭、雲林縣議會部分議員反對，向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時亦不如預期順利，該集團為排除困難，尋求議長、議員的支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款的方式，交付、收受共計2600餘萬元賄款。

議長及相關議員則協助達德集團取得相關公文，且利用議員對雲林縣政府具質詢、監督之權力，向雲林縣政府官員施壓，甚至修改自治條例法規以期能順利為該集團取得相關建造、使照。