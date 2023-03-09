法官說話了 「單純天真酒店妹」殺砲友案情逆轉遭重判
酒店小姐鄧雪花2021年在桃園平鎮租屋處刺殺蔡姓砲友，除了14公分長的刀刃外，連刀柄都刺進對方胸膛，蔡畢命，鄧女11小時後才報警。本案原以為是蔡求歡遭拒而被砍，桃園地方法院判鄧女9年4月徒刑，但高等法院審理後真相大白，蔡根本沒要求行樂，鄧女是故意殺人，加重改判為11年徒刑。
已離婚的鄧雪花（40歲）出生於印尼，5歲時來台定居，孩子已成年；她在酒店的工作月收入約2萬。鄧女和蔡姓死者2021年5月20日相識，發展為性伴侶關係。
同年7月23日早上7點多，鄧雪花和蔡發生爭執，她憤而拿家中的水果刀朝蔡的左胸直刺，蔡因深度達16公分、寬2公分的刺穿傷，造成心臟、左肺受創出血，並引起心包囊積血、大量左側血胸和左肺塌陷，當場死亡。鄧女在晚間6點38分才向桃園市警平鎮分局行政組組長自首。
事發後，周姓女性友人證稱鄧雪花會跟陌生人掏心掏肺，是單純天真的女生，但是內心好像有很多壓力，不過頂多是喝酒後會大聲說話，最嚴重只是跟老闆吵架，覺得不太像是會做出這種事情來的人。桃院認為鄧女非十惡不赦，且認為是因不想要和蔡姓死者做愛才犯案，判她9年4月徒刑。
一審判決後，檢察官和鄧雪花都自首。高院調查發現，鄧雪花不僅下手甚重，是後還放任被害人倒地不起、外出購物，認定她是基於直接故意而殺人，並非一審所認定的「殺人不確定故意」。
另外，高院也發現沒有證據可以顯示鄧雪花是因為受不了「求歡」而殺人，這部分一審的認定也有誤，因檢察官指摘一審的行凶起因、主觀犯意認定錯誤，高院撤銷改判。
高院認為鄧雪花和蔡姓死者為性伴侶關係，卻拿刀殺了對方，造成被害家屬永難磨滅的傷痛，考量她承認殺人、想和解卻因賠償談不攏而破局，改判刑11年。
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