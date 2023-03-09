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辦桃園市地重劃暗槓500萬 泛亞工程前總座起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

泛亞工程建設2020年承辦「桃園市大園區菓林市地重劃工程」時，前總經理張子文、開發部副理陳佳享等涉嫌向包商浮報工程費用，並從中暗槓500萬元。由於張子文事後已歸還450萬元，與泛亞達成和解，台北地檢署今依違反證券交易法等罪將張、陳等5人起訴，並建請法院沒收不法所得差額的50萬元。

檢方調查，「桃園市大園區菓林市地重劃工程」總重劃面積達45.09公頃，結合桃園國際機場、桃園捷運機場線及興建中的桃園捷運綠線等，以及配合支援航空城計畫等公共建設，是大園地區新興發展的重要計畫，原始工程預算為12億4873萬元。

但張、陳等人遭人檢舉，涉嫌利用重劃案浮報與包商秬豐間的工程預算，並編列不實會計科目，藉此中飽私囊500萬元，檢調因此在前年9月發動搜索、約談。

檢調深入調查後，又查出案外案，發現陳男在2021年承辦公司「台北市博愛路合建案」期間，以上述類似手法虛增相關費用，並從中收取回扣100餘萬，今天也就此違反證交法特別背信、稅捐稽徵法及洗錢等罪部分一併起訴。

泛亞工程建設公司前總經理張子文涉嫌浮報桃園大園市地重劃案工程費用，從中暗槓500萬元遭北檢起訴。記者張宏業／攝影
泛亞工程建設公司前總經理張子文涉嫌浮報桃園大園市地重劃案工程費用，從中暗槓500萬元遭北檢起訴。記者張宏業／攝影

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