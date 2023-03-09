辦桃園市地重劃暗槓500萬 泛亞工程前總座起訴

泛亞工程建設2020年承辦「桃園市大園區菓林市地重劃工程」時，前總經理張子文、開發部副理陳佳享等涉嫌向包商浮報工程費用，並從中暗槓500萬元。由於張子文事後已歸還450萬元，與泛亞達成和解，台北地檢署今依違反證券交易法等罪將張、陳等5人起訴，並建請法院沒收不法所得差額的50萬元。

檢方調查，「桃園市大園區菓林市地重劃工程」總重劃面積達45.09公頃，結合桃園國際機場、桃園捷運機場線及興建中的桃園捷運綠線等，以及配合支援航空城計畫等公共建設，是大園地區新興發展的重要計畫，原始工程預算為12億4873萬元。

但張、陳等人遭人檢舉，涉嫌利用重劃案浮報與包商秬豐間的工程預算，並編列不實會計科目，藉此中飽私囊500萬元，檢調因此在前年9月發動搜索、約談。