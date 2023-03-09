持菜刀逼走社工 家暴男：我在煮飯拿刀很正常

桃園一名鄭姓男子因10歲兒子不服管教動手施暴，去年10月見家暴防治中心社工登門訪視，竟手持菜刀，以兒子性命做威脅，驅趕社工離開，結果被依妨害公務移送法辦，今被桃園地檢署起訴。

檢方調查，去年10月25日傍晚6時許，鄭男（約40歲）見2名社工登門訪視，明知對方是依法執行公務，卻從廚房取出菜刀朝對方逼進，要求2人立刻離開，否則就要連同兒子一起殺死；社工見狀，不敢輕舉妄動，退到屋外報警，鄭男也因此被捕。

警詢時，鄭男坦承持刀，但矢口否認恐嚇社工。他辯稱，當時正值晚餐時間，他在廚房做菜，拿菜刀很正常，而且當時是比手畫腳想請社工出去，一時忘記手上有刀。

檢方調查，2名社工均指鄭男有持刀逼近情事，經隔離訊問，2人對案發情節描述也大致相同，加上現場照片、兒少案件通報表和鄭男兒子傷勢照片，最後未採信鄭男說法。

檢方認為，鄭男行為同時觸犯對公務員依法執行職務時施脅迫罪及對公務員依法執行職務時恐嚇危害安全罪，應從一重以恐嚇危害安全安罪論處。

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