快訊

頂大教授籲不公布錄取分數 學生打臉：排名早根深蒂固

竹聯幫最隆重告別式 弟哥治喪委員 他涉槍擊天道盟「阿不倒」

社子島開發「柯規蔣隨」引爭議 自救會律師指出問題癥結

持菜刀逼走社工 家暴男：我在煮飯拿刀很正常

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名鄭姓男子因10歲兒子不服管教動手施暴，去年10月見家暴防治中心社工登門訪視，竟手持菜刀，以兒子性命做威脅，驅趕社工離開，結果被依妨害公務移送法辦，今被桃園地檢署起訴。

檢方調查，去年10月25日傍晚6時許，鄭男（約40歲）見2名社工登門訪視，明知對方是依法執行公務，卻從廚房取出菜刀朝對方逼進，要求2人立刻離開，否則就要連同兒子一起殺死；社工見狀，不敢輕舉妄動，退到屋外報警，鄭男也因此被捕。

警詢時，鄭男坦承持刀，但矢口否認恐嚇社工。他辯稱，當時正值晚餐時間，他在廚房做菜，拿菜刀很正常，而且當時是比手畫腳想請社工出去，一時忘記手上有刀。

檢方調查，2名社工均指鄭男有持刀逼近情事，經隔離訊問，2人對案發情節描述也大致相同，加上現場照片、兒少案件通報表和鄭男兒子傷勢照片，最後未採信鄭男說法。

檢方認為，鄭男行為同時觸犯對公務員依法執行職務時施脅迫罪及對公務員依法執行職務時恐嚇危害安全罪，應從一重以恐嚇危害安全安罪論處。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

鄭姓男子因為家暴引社工登門訪視，但他竟拿菜刀以死相逼，趕走對方。示意圖／Ingimage
鄭姓男子因為家暴引社工登門訪視，但他竟拿菜刀以死相逼，趕走對方。示意圖／Ingimage

延伸閱讀

捅到妻子內臟露出、現場布置成她自劃 惡夫判8年6月定讞

終結2年婚姻！小甜甜和宋晉賢簽字離婚

陸媒瞎傳林志玲被家暴 假照片女主角遭打爛鼻子

鄭仲茵控陳冠霖家暴　懷孕5月「被酒瓶捅、枕頭悶臉」：快不能呼吸

相關新聞

涉收賄風電公司2600萬 雲林縣議長沈宗隆及1議員遭聲押、2議員交保

雲林地檢署偵辦達德源公司疑向雲林縣議長沈宗隆及多名議員行賄案，昨天收網一口氣傳訊包括能源公司董事長等相關主管及雲林縣議長...

陳宗彥涉貪嫖賴清德知不知情？ 廉政署長證實：檢察官沒有通報

行政院前發言人陳宗彥涉貪、涉嫖案行政調查持續，台南地檢署第一次刑事簽結後有無依規定通報陳宗彥時任民政局長的上司台南市長賴...

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

香港藝人曾志偉指控已故製片、邱瓈寬恩師裴祥泉生前簽立借據、本票借款發行新片，卻未依約清償，而裴逝世後也未收到款項，提返還...

辦桃園市地重劃暗槓500萬 泛亞工程前總座起訴

泛亞工程建設2020年承辦「桃園市大園區菓林市地重劃工程」時，前總經理張子文、開發部副理陳佳享等涉嫌向包商浮報工程費用，...

持菜刀逼走社工 家暴男：我在煮飯拿刀很正常

桃園一名鄭姓男子因10歲兒子不服管教動手施暴，去年10月見家暴防治中心社工登門訪視，竟手持菜刀，以兒子性命做威脅，驅趕社...

不滿被資遣 生華科前專案經理竊取營業秘密遭訴

上市公司生華生物科技臨床管理處一名馮姓女專案經理，前年5月因不滿遭資遣，竟在離職前將公司正在研發的新藥臨床試驗、藥物反應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦