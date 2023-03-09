不滿被資遣 生華科前專案經理竊取營業秘密遭訴
上市公司生華生物科技臨床管理處一名馮姓女專案經理，前年5月因不滿遭資遣，竟在離職前將公司正在研發的新藥臨床試驗、藥物反應及與各國衛生主管機關間往來公文，分批複製轉寄至個人私人電子信箱，遭生華科發現提告。台北地檢署今依違反營業秘密法等罪將她起訴。
生華科去年曾在疫情高漲時，宣布開發出對抗新冠肺炎用的新藥Silmitasertib，從最新細胞實驗證實能對抗Omicron變異株，並獲衛福部緊急核准國內6大醫療院所運用在無其他藥物選擇的肺炎患者治療。
檢方調查，馮女在職期間，主要負責開發新冠肺炎病毒與小分子抗癌新藥的研發，包括臨床試驗專案、保險、安全性通報等管理，幾乎手握生華科肺炎新藥病毒的所有研發資料。
2020年5月間，馮女被公司資遣，最後上班日為5月15日，離職日為5月18日，不料她竟於離職前夕，自5月12至14日間，分次將新藥研發資料，以公司公務電子信箱轉寄到她私人的香港Yahoo電子信箱保存。
由於馮女寄送包括研發資料、會議錄音的檔案太大，使生華科公務郵件系統自動攔截，公司察覺有異而提告。但馮女辯稱，是因為離職前夕公司要求加班，卻又不准她將電腦帶離公司，才把資料寄到個人信箱或儲存於硬碟，回家準備開會用的資料。
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