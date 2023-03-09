黑道連辦春酒太囂張 陳建仁下令警政署加以遏止

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會接連在台北市中山區五星級萬豪酒店舉行春酒，刻意壯大幫派聲勢。行政院長陳建仁今天在院會指示內政部警政署，要求各級警察機關主官務必親自督導，立即採取有效對策，加以遏止；並指示法務部通令，同步加強檢肅組織犯罪的偵查作為。

行政院代理發言人羅秉成今天主持院會後記者會轉述，陳建仁指出，近日黑道幫派高調舉辦大型宴會，引發社會觀感不佳，對此等囂張、公然挑戰公權力的黑道份子，請內政部警政署要求各級警察機關主官務必親自督導，立即採取有效對策，加以遏止。

陳建仁表示，除了針對黑道幫派常聚集的處所，加強擴大臨檢盤查，執行掃蕩；對其所經營的營運場所，應積極運用第三方警政策略，持續行政查察，偵蒐不法行為，掌握危害社會治安的各類事證，以組織犯罪檢肅法辦，快速打擊，嚴查嚴辦。