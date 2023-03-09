涉掏空中聯信託 宏國集團林鴻明、林鴻道兄弟不起訴

宏國集團二代、台北101前董事長林鴻明與中華奧會前主席林鴻道兄弟，遭檢調懷疑於2003至2007年間，主導宏國集團旗下公司，買下中聯信託名下大量不良債權，涉嫌違反證交法關係人交易及背信等罪。台北地檢署查出，2人在2004、2005年行為當時，已非中聯信託的董事或經理人，因此不屬於非常規交易或特別背信罪的行為主體，也未使中聯信託招致重大損害，今處分林鴻明共11人不起訴。

檢方調查，中聯信託雖未依循民事強制執行程序，選擇以公開標售、議價等方式處理名下不良債權，但依當時配合政府「二五八」金融政策，以及中聯信託欲依信託業法規定，需在2005年7月前改制為商業銀行的客觀情況下，此舉尚屬合理商業經營決策，也沒有其他證據顯示中聯信託的經理人或董事有使公司為不利益交易且不合營業常規之背信行為。

此外，檢方查出，中聯信託出售的4批不良債權，最後回收比率均高於或相當於同樣時期金管會統計的金融機構不良債權回收比率23％，所以中聯信託並未遭受重大損害。而林鴻明、林鴻道兄弟等人也查無證據顯示有刻意隱匿出售相關不良債權屬宏國集團關係人交易，卻未於財報中揭露，也不構成違反證交法財報不實罪。