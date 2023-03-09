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超慘！博士學霸貪杯上路 酒駕「案底」斷了出國留學夢

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄某國立大學就讀博士班六年級的陳姓男子，原本計畫赴美國加州大學留學，結果去年6月他因為貪杯上路，被警方依公共危險罪送辦，最後被判刑2月，有了「案底」後，陳男拿不到美國簽證，出國求學計畫被打亂，他上訴求宣告緩刑，法官考量他曾發表25篇與半導體有關的學術期刊論文，宣告緩刑2年，緩刑期滿後，就可申請良民證

去年6月21日晚間9時許，陳男在鹽埕區一家小吃部喝了幾杯啤酒，當天晚間10時許，陳騎機車上路回家，結果在小吃部附近被警方攔查，因身上充斥酒味，警方施測後，陳呼氣酒測值達每公升0.71毫克，被依公共危險罪送辦。

高雄地院簡易庭法官審理時，考量陳男沒有前科，且還在就讀博士班6年級，僅判他2個月徒刑，得易科罰金，並處罰金1萬5000元。

不過，原定今年1月要赴美求學的陳男，由於美國要求申請美簽要提供「刑事紀錄證明（良民證）」，如果有刑事記錄，不予核發美簽，陳男因為酒駕「案底」，無法申請良民證，最後連美國求學夢碎。

不僅於此，依據國科會補助規定，如果出國研究前，有「案底」在偵審、執行、處理中者，將停止補助資格，且領取公費者還要退還給國家，陳男因貪杯酒駕，不僅喪失赴美求學機會，連國科會補助都無法申請。

依據良民證申請規定，需要等到案件執行完畢的5年後，才可以申請刑事紀錄證明，陳男即便繳納易科罰金，最快也得等到5年後才有機會赴美或申請國科會計畫。

陳男上訴希望法官給予緩刑，只要緩刑期滿，就能立即申請警察刑事紀錄證明，縮短年限後，對於他的影響較輕。

高雄地院審理時，法官根據根據陳男提出的學術論文，發現他2016年至去年參與國內外學術研討會共發表25篇學術期刊論文，確實在博士班期間從事半導體及光通訊領域相關學術研究，且有出國進一步從事學術研究的計畫。

雄院法官考量陳男在此次酒駕犯行後，失去如期前往美國大學交換、研究機會，嚴重影響博士學術研究及學經歷，應深受教訓、懊悔不已，因此宣告緩刑2年，但要求陳支付8萬元給公庫，並提供40小時義務勞務，接受法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。全案確定。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

陳姓博士生因酒駕被攔，最後留存案底導致出國夢碎，他上訴爭取緩刑，法官考量他曾發表多篇半導體論文，宣告緩刑2年。警方攔檢示意圖。記者張議晨/翻攝
陳姓博士生因酒駕被攔，最後留存案底導致出國夢碎，他上訴爭取緩刑，法官考量他曾發表多篇半導體論文，宣告緩刑2年。警方攔檢示意圖。記者張議晨/翻攝

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