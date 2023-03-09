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捅到妻子內臟露出、現場布置成她自劃 惡夫判8年6月定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓吊車司機不滿姜姓妻子去年1月30日起離家，翌月21日以處理財產為由騙她回住處，妻子一進門即遭毆打，陳還拿菜刀作勢自殺。陳妻聯繫張姓女社工，女社工報警，陳氣壞，拿刀刺殺妻子腹部，他看到臟器外露，竟還先到浴室清洗菜刀、拔除監視器電源後再通報119。一、二審依殺人未遂罪判陳8年6月徒刑，最高法院駁回上訴。

陳姓司機和妻子常有爭吵、糾紛，妻子多次報案遭家暴。在刺殺妻子後，陳看到妻子臟器外露，仍先清洗菜刀，還把洗完的刀放在妻子手中，再將監視器電源拔掉，還向警察說是妻子「自殺」。妻子不僅右上腹穿刺傷，橫結腸、肝臟也都遭刀劃裂，因手部神經和肌腱也斷裂，可能失能、殘障。

因新北地方法院判陳8年6月徒刑，檢察官認為陳妻得終日擔憂人身安全，精神飽受折磨，而陳也看不出有悔悟，應加重改判。陳則認為一審判太重，聲稱他沒在妻子毫無抵抗能力之時殺人，且看到她受傷也撥打119求救，已盡力阻止她死亡。

高院認為陳姓司機動手殺人，雖然妻子送醫後倖免於難，但犯殺人未遂罪，依法減輕刑度。而當時，員警已經獲報前來，陳從陽台看到警察才停止攻擊妻子，並非是「出於己意」中止，此部分無法減刑。

高院考量陳多次家暴，在殺傷妻子後還清洗凶刀、拔除監視器電源、推稱妻子自殺，之後也沒能和妻子和解或賠償，判8年6月妥適。最高法院認同高院見解，駁回上訴確定。

陳姓吊車司機殺妻還布置成她「自殺」訛騙警察，一、二審依殺人未遂罪判他8年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。圖／聯合報系資料照。
陳姓吊車司機殺妻還布置成她「自殺」訛騙警察，一、二審依殺人未遂罪判他8年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。圖／聯合報系資料照。

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