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在大湖公園划船罰1200元 主張有「憲法行動自由 」抗罰敗訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台灣水域開放聯盟召集人方凱弘在台北市大湖公園湖泊區划船，台北市政府工務局公園路燈工程管理處裁罰他1200元，方主張，他有憲法行動自由，台北高等行政法院審理，駁回方的上訴案，維持罰鍰處分確定。

方2022年元旦在無動力浮具上懸掛「海洋國家」標語，在大湖公園湖泊區划船，沿途高喊口號，抗議台北市工務局公園路燈工程管理處不開放划船。

管理處認為，方男未經許可違規湖泊划船，違反公園管理自治條例規定，裁處他罰鍰1200元，方提訴願被駁回後，提行政訴訟抗罰。

一審法院行政訴訟庭認為，方違反規定，駁回方的訴訟，方再提上訴，主張裁罰侵害他憲法所保障的「行動自由」權，不過，台北高等行政法院二審認為，一審判決認事用法並無違誤，駁回上訴。

圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影

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