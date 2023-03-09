在大湖公園划船罰1200元 主張有「憲法行動自由 」抗罰敗訴
台灣水域開放聯盟召集人方凱弘在台北市大湖公園湖泊區划船，台北市政府工務局公園路燈工程管理處裁罰他1200元，方主張，他有憲法行動自由，台北高等行政法院審理，駁回方的上訴案，維持罰鍰處分確定。
方2022年元旦在無動力浮具上懸掛「海洋國家」標語，在大湖公園湖泊區划船，沿途高喊口號，抗議台北市工務局公園路燈工程管理處不開放划船。
管理處認為，方男未經許可違規湖泊划船，違反公園管理自治條例規定，裁處他罰鍰1200元，方提訴願被駁回後，提行政訴訟抗罰。
一審法院行政訴訟庭認為，方違反規定，駁回方的訴訟，方再提上訴，主張裁罰侵害他憲法所保障的「行動自由」權，不過，台北高等行政法院二審認為，一審判決認事用法並無違誤，駁回上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言