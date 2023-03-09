在大湖公園划船罰1200元 主張有「憲法行動自由 」抗罰敗訴

台灣水域開放聯盟召集人方凱弘在台北市大湖公園湖泊區划船，台北市政府工務局公園路燈工程管理處裁罰他1200元，方主張，他有憲法行動自由，台北高等行政法院審理，駁回方的上訴案，維持罰鍰處分確定。

方2022年元旦在無動力浮具上懸掛「海洋國家」標語，在大湖公園湖泊區划船，沿途高喊口號，抗議台北市工務局公園路燈工程管理處不開放划船。

管理處認為，方男未經許可違規湖泊划船，違反公園管理自治條例規定，裁處他罰鍰1200元，方提訴願被駁回後，提行政訴訟抗罰。