陳宗彥涉貪嫖賴清德知不知情？ 廉政署長證實：檢察官沒有通報

行政院前發言人陳宗彥涉貪、涉嫖案行政調查持續，台南地檢署第一次刑事簽結後有無依規定通報陳宗彥時任民政局長的上司台南市長賴清德？至今成謎；國民黨立委曾銘宗今天在立法院司委會追問，廉政署長莊榮松證實檢察官沒有通報。

「陳宗彥案」簽結疑雲，震撼政壇，並引發檢察機關內部是否「吃案」？內部簽呈是否洩密外流等執法上爭議，相關行政、刑事調查併進，但未有結論，曾銘宗今天質詢法務部案件查辦進度。

曾銘宗表示，「陳宗彥案」眾所矚目，如今已重啟偵查，是要查3個月、6個月還是要查上1年？曾問法務部長蔡清祥說，當年刑事簽結的是哪一位檢察長？請蔡清祥公開說明，不過，蔡以未看見案卷資料為理由，第一時間不回應。

曾銘宗說，哪一位檢察長行政簽結陳宗彥，報紙都已刊登很久了，這件簽結的案子是過去式，簽結的理由到底合不合理？如果蔡清祥到了立法院還不知道，「真的不可以也不適合」。

蔡清祥在曾銘宗追問下，自幕僚手中拿取資料，表示簽結「陳宗彥案」的檢察長是張文政，蔡說，如果全案行政調查完畢後，該公開的就會公開，至於重啟刑事偵查的時間，則要由承辦檢察官決定。

曾銘宗還質疑當年案子刑事簽結後，台南地檢署有無依規定向時任台南市長的賴清德通報？要求廉政署長莊榮松回答，莊榮松針對提問，明確表示「台南市政府沒有接到檢舉通知」。