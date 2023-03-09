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「單純天真」的酒店小姐捅死求歡砲友 加重改判11年刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

酒店小姐鄧雪花2021年在桃園平鎮租屋處拒絕蔡姓男子求歡，兩人大吵後她拿水果刀刺進對方胸膛，因傷勢深達16公分，蔡當場斃命。鄧女事隔11小時才報案自首，桃園地方法院批她僅因衝突就殺人，考量她自首、素行尚可，依殺人罪判她9年4月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今加重改判鄧女11年徒刑。

已離婚的鄧雪花（40歲）出生於印尼，5歲時來台定居，孩子已成年；她在酒店的工作月收入約2萬。鄧女和蔡姓死者2021年5月20日相識，發展為性伴侶關係。

同年7月23日早上7點多，蔡在鄧女租屋向她求歡遭拒，兩人口角，鄧女一氣之下拿起水果刀刺入他胸口，蔡的心臟、左肺受創出血，引起心包囊積血、大量左側血胸和左肺塌陷等傷勢，倒地死亡。

鄧雪花犯案後未直接求救也沒報警，直到當晚6點38分才向桃園市警平鎮分局行政組組長自首，但蔡早已失去生命跡象。

桃園地院發現蔡除案發當天外，曾數次到鄧雪花家作客，當天也是受鄧女邀請前來，衝突前鄧女還煮泡麵給蔡吃，且平常相處並無不睦。但由水果刀刃長14公分，蔡的傷口卻深達16公分，桃院認為鄧女下手力道猛烈，報案前毫無施救之意。

周姓女性友人證稱，鄧雪花是一位會跟陌生人掏心掏肺的人，是單純天真的女生，但是內心好像有很多壓力，不過頂多是喝酒後會大聲說話，最嚴重只是跟老闆吵架，她覺得不太像是會做出這種事情來的人。桃院認為鄧女非十惡不赦。

因一審判鄧雪花9年4月徒刑，檢察官和鄧女雙雙上訴。高院審理後，今撤銷原判決，加重改判為11年徒刑，仍得上訴。

酒店小姐鄧雪花殺害蔡姓性伴侶後11小時才自首，一審被依殺人罪判9年4月徒刑，但台灣高等法院改判11年徒刑。記者楊湛華／翻攝
酒店小姐鄧雪花殺害蔡姓性伴侶後11小時才自首，一審被依殺人罪判9年4月徒刑，但台灣高等法院改判11年徒刑。記者楊湛華／翻攝

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