吃火鍋遭掃射、身中10多槍沒死 槍手100萬跟仇家和解

高雄41歲男子許榮霖不滿38歲黃姓友人在外散佈許積欠賭債，去年3月19日晚間持衝鋒槍闖入六合路一家火鍋店，不顧店內有20多人用餐，朝黃男掃射12槍，黃身上有13處穿刺槍傷，重傷倒地，急救後撿回一命，許男一審被高雄地院依殺人未遂、槍砲等罪，重判12年4月，許不服上訴，高雄高分院考量他以100萬元與黃男和解，今改判11年徒刑。

許男、黃男原先合資經營中古車行，後來兩人因經營問題拆夥，許聽聞黃男在外放話，稱他積欠大筆賭債，兩人就此結下梁子。

去年3月19日晚間9時許，黃男和女友到高雄市六合路一間知名火鍋店用餐，許男請毛姓友人開車載他到場，許單獨進入店裡找黃男談判，但兩人談判破裂後，許回到毛男車上，取出預藏的衝鋒槍，衝入店內追殺黃男。

黃男見許男亮槍，躲到火鍋店廁所躲藏，結果許不顧店內還有20多名客人，就朝著廁所門大喊「我要讓你死」，隔著廁所猛開槍。子彈貫穿門板後，黃男左、右肩膀各中1槍，其中還有1槍擊中頭部，黃負傷逃出廁所，但傷重倒地不起，許還趁機繼續開槍，清空彈匣才罷手。

許男行凶後趁亂逃逸，行凶的衝鋒槍則丟棄在附近銀行的花圃，後來回家開車往大寮方向逃逸，案發後4小時，警方掌握許男行蹤，以口袋戰術包抄，將許男拉下車逮捕，許男車上起獲改造手槍2支，加上做案的衝鋒槍，合計起獲2短、1長改造槍枝及子彈81發。

重傷的黃男，送醫發現左、右耳各1處、右側頭皮1處、左右側鎖骨各1處、左右臉頰各1處、鼻部1處、右前胸2處、左肩2處、右肩1處等多處槍傷，急救後取出子彈，奇蹟撿回一命。

高雄地院審理時，法官認為許男持有大批槍彈數年，不顧顧火鍋店內還有民眾用餐，持衝鋒槍射擊躲在廁所的黃男，公然行凶，目無法紀，造成公眾恐慌，綜合相關事證，槍砲部分處6年10月徒刑，併科罰金30萬，殺人未遂部分則處8年10月，合併應執行刑12年4月，可上訴。

許男不服判決過重上訴，稱他已經供出槍彈來源，還稱當時被逮時，是準備從屏東返回高雄投案，且和黃男達成和解，希望從輕改判，檢方則認為許男殺意明顯，認量刑過輕上訴。