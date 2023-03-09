快訊

疫情降溫、解封條件充足 新冠肺炎「輕症免隔離」最快今公布

吃火鍋遭掃射、身中10多槍沒死 槍手100萬跟仇家和解

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄41歲男子許榮霖不滿38歲黃姓友人在外散佈許積欠賭債，去年3月19日晚間持衝鋒槍闖入六合路一家火鍋店，不顧店內有20多人用餐，朝黃男掃射12槍，黃身上有13處穿刺槍傷，重傷倒地，急救後撿回一命，許男一審被高雄地院依殺人未遂、槍砲等罪，重判12年4月，許不服上訴，高雄高分院考量他以100萬元與黃男和解，今改判11年徒刑。

許男、黃男原先合資經營中古車行，後來兩人因經營問題拆夥，許聽聞黃男在外放話，稱他積欠大筆賭債，兩人就此結下梁子。

去年3月19日晚間9時許，黃男和女友到高雄市六合路一間知名火鍋店用餐，許男請毛姓友人開車載他到場，許單獨進入店裡找黃男談判，但兩人談判破裂後，許回到毛男車上，取出預藏的衝鋒槍，衝入店內追殺黃男。

黃男見許男亮槍，躲到火鍋店廁所躲藏，結果許不顧店內還有20多名客人，就朝著廁所門大喊「我要讓你死」，隔著廁所猛開槍。子彈貫穿門板後，黃男左、右肩膀各中1槍，其中還有1槍擊中頭部，黃負傷逃出廁所，但傷重倒地不起，許還趁機繼續開槍，清空彈匣才罷手。

許男行凶後趁亂逃逸，行凶的衝鋒槍則丟棄在附近銀行的花圃，後來回家開車往大寮方向逃逸，案發後4小時，警方掌握許男行蹤，以口袋戰術包抄，將許男拉下車逮捕，許男車上起獲改造手槍2支，加上做案的衝鋒槍，合計起獲2短、1長改造槍枝及子彈81發。

重傷的黃男，送醫發現左、右耳各1處、右側頭皮1處、左右側鎖骨各1處、左右臉頰各1處、鼻部1處、右前胸2處、左肩2處、右肩1處等多處槍傷，急救後取出子彈，奇蹟撿回一命。

高雄地院審理時，法官認為許男持有大批槍彈數年，不顧顧火鍋店內還有民眾用餐，持衝鋒槍射擊躲在廁所的黃男，公然行凶，目無法紀，造成公眾恐慌，綜合相關事證，槍砲部分處6年10月徒刑，併科罰金30萬，殺人未遂部分則處8年10月，合併應執行刑12年4月，可上訴。

許男不服判決過重上訴，稱他已經供出槍彈來源，還稱當時被逮時，是準備從屏東返回高雄投案，且和黃男達成和解，希望從輕改判，檢方則認為許男殺意明顯，認量刑過輕上訴。

高雄高分院審理後，認為許是被警方緝捕到案，雖供出槍彈來源，但對方已經死亡，許卻將該批槍彈據為己有，在火鍋店內公然朝黃開槍，但考量他以100萬元和黃男和解，並以支付15萬元，殺人未遂部分改判8年，持有槍彈則維持原判，合併應執行刑定11年。可上訴。

許姓男子拿衝鋒槍闖入火鍋店朝仇家掃射12槍，他以100萬元和解換減刑。圖/本報資料照片
許姓男子拿衝鋒槍闖入火鍋店朝仇家掃射12槍，他以100萬元和解換減刑。圖/本報資料照片
許姓男子拿衝鋒槍闖入火鍋店朝仇家掃射12槍，隔天清晨遭警方圍捕，他以100萬元和解換減刑。圖/本報資料照片
許姓男子拿衝鋒槍闖入火鍋店朝仇家掃射12槍，隔天清晨遭警方圍捕，他以100萬元和解換減刑。圖/本報資料照片

延伸閱讀

拒檢遭槍擊重傷 告警殺人未遂 檢方：符合用槍時機不起訴

以為是牛肚…火鍋吃出1隻「完整老鼠」 客人衝廁狂吐

檢警瓦解柬埔寨豬仔集團 起出槍彈、1人被羈押

足球／甫拿下FIFA最佳球員 梅西竟收槍手死亡威脅

相關新聞

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

香港藝人曾志偉指控已故製片、邱瓈寬恩師裴祥泉生前簽立借據、本票借款發行新片，卻未依約清償，而裴逝世後也未收到款項，提返還...

陳宗彥涉貪嫖賴清德知不知情？廉政署長證實：檢察官沒有通報

行政院前發言人陳宗彥涉貪、涉嫖案行政調查持續，台南地檢署第一次刑事簽結後有無依規定通報陳宗彥時任民政局長的上司台南市長賴...

吃火鍋遭掃射、身中10多槍沒死 槍手100萬跟仇家和解

高雄41歲男子許榮霖不滿38歲黃姓友人在外散佈許積欠賭債，去年3月19日晚間持衝鋒槍闖入六合路一家火鍋店，不顧店內有20...

一票最高買到1萬！高雄市議員拚連任失利涉買票遭起訴

高雄市前原住民市議員賴文德，時任桃源區公所主任秘書期間，涉嫌向廠商收賄一審遭判刑；去年選舉為拚連任又涉嫌向多名選民買票，...

酒駕移工雙載互推責任 警影像回放揪駕駛送辦

高雄楠梓警員日前深夜發現男騎士雙載經路口未減速，經攔查發現，2男散發濃濃酒味，還互推不是駕駛，經回放秘錄器確認，駕駛為酒...

不滿女友提分手「愛上別人」彈簧刀刺死情敵判14年

屏東黃姓男子不滿鄭姓女友要求分手，鄭女又和李姓男子過從甚密，醋勁大發的黃男約兩人到屏東大鵬灣談判，一時氣憤持彈簧刀刺傷李...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦