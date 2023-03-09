一票最高買到1萬！高雄市議員拚連任失利涉買票遭起訴
高雄市前原住民市議員賴文德，時任桃源區公所主任秘書期間，涉嫌向廠商收賄一審遭判刑；去年選舉為拚連任又涉嫌向多名選民買票，遭檢警調搜索，且這屆落選後，對買票一事仍不願如實坦承，近日被檢方依違反公職人員選舉罷免法起訴。
起訴書指，賴文德為去年高雄市第14選區市議員候選人，10月初到11月中旬，向選區選民以1200元至1萬元不等的價碼，向多名選民買票。在11月23日遭檢警調搜索，因賴、潘姓競選幹部及游、余、陳等人涉嫌重大，遭檢方聲押，當時地院裁定賴以25萬交保候傳。
偵訊時，賴文德並未如實坦承相關買票情節；涉嫌收受1萬元投票賄賂的游姓男選民否認收賄，還指稱這筆費用是時薪168元的工作費，但10小時掃街走路費金額為1680元，與收受金額兜不攏，游男則表示不知情。
另名余姓男選民也聲稱，是幫鄰居拜票、發口罩半小時就拿了1200元否認收受買票紅包；杜姓女選民則供稱，2000元是發發傳單的工錢。
檢方認為，余男、游男及杜女，在偵查中翻供否認犯行，法院羈押庭時余、游兩人又變更證詞，因說詞反覆，檢方向法院建請賴文德、余、游及杜4人予以從重量處。
另涉嫌2名收後買票紅包的選民，因坦承犯行，檢方則建請在符合緩刑前提下，請從輕量刑並予緩刑諭知。
擁有超過30年黨齡的國民黨原住民市議員賴文德，過去任職桃源區公所主任秘書期間，涉嫌向廠商收賄，橋頭地院一審將賴文德依貪汙治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑7年8個月，褫奪公權5年。未料，這次因選舉涉嫌買票，遭檢方起訴。
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