快訊

疫情降溫、解封條件充足 新冠肺炎「輕症免隔離」最快今公布

酒駕移工雙載互推責任 警影像回放揪駕駛送辦

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓警員日前深夜發現男騎士雙載經路口未減速，經攔查發現，2男散發濃濃酒味，還互推不是駕駛，經回放秘錄器確認，駕駛為酒測值達0.45mg/l的31歲傑姓男子，詢後傑男依公共危險罪移送，而後座33歲瑪姓乘客依道路交通管理處罰條例予以告發。

楠梓警分局翠屏派出所警員周一凌晨3時40分許，正執行取締酒駕勤務時，在益群路上發現有男騎士滿臉通紅雙載直闖路口，未減速從警員前呼嘯而過，警方尾隨準備要攔查時，該騎士不僅紅燈右轉還加速逃逸，最後警在大學七街上發現兩名男子蹤影，隨即上前攔查。

經警詢問，兩人為菲律賓籍傑男及瑪男，瑪男面對警方盤問，跳針似的直說「I don’t know」，不承認自己駕駛機車，而一旁身穿黃衣的傑男在遠處閃避，一副裝傻聽不懂英文的模樣，僅用菲律賓語和警方對話。

就在此時，正好舍監路過協助警方翻譯，警先向2人實施酒測，確認皆有酒精反應後，2人皆不肯承認是誰騎車，警員只好將2人帶回派出所查證，以秘錄器回放確認，發現駕駛身穿黃衣，讓傑男百口莫辯。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄市警局楠梓警分局翠屏派出所警方回放秘錄器，確認雙載2人誰才是駕駛。記者古和純／翻攝
高雄市警局楠梓警分局翠屏派出所警方回放秘錄器，確認雙載2人誰才是駕駛。記者古和純／翻攝
高雄市菲律賓籍男子雙載酒駕，經警攔查詢問。記者古和純／翻攝
高雄市菲律賓籍男子雙載酒駕，經警攔查詢問。記者古和純／翻攝

酒駕

延伸閱讀

新北少年騎YouBike黃燈左切遭機車撞 「旋轉180度」倒地

新北26歲男酒駕撞死無辜工人 自稱無業卻開賓士泡酒店

驚悚畫面！三重26歲男酒駕逆向超車 50歲男騎士遭撞飛疑又被輾慘死

北檢首件國民參審案 男子無照酒駕競速撞死前車駕駛

相關新聞

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

香港藝人曾志偉指控已故製片、邱瓈寬恩師裴祥泉生前簽立借據、本票借款發行新片，卻未依約清償，而裴逝世後也未收到款項，提返還...

陳宗彥涉貪嫖賴清德知不知情？廉政署長證實：檢察官沒有通報

行政院前發言人陳宗彥涉貪、涉嫖案行政調查持續，台南地檢署第一次刑事簽結後有無依規定通報陳宗彥時任民政局長的上司台南市長賴...

吃火鍋遭掃射、身中10多槍沒死 槍手100萬跟仇家和解

高雄41歲男子許榮霖不滿38歲黃姓友人在外散佈許積欠賭債，去年3月19日晚間持衝鋒槍闖入六合路一家火鍋店，不顧店內有20...

一票最高買到1萬！高雄市議員拚連任失利涉買票遭起訴

高雄市前原住民市議員賴文德，時任桃源區公所主任秘書期間，涉嫌向廠商收賄一審遭判刑；去年選舉為拚連任又涉嫌向多名選民買票，...

酒駕移工雙載互推責任 警影像回放揪駕駛送辦

高雄楠梓警員日前深夜發現男騎士雙載經路口未減速，經攔查發現，2男散發濃濃酒味，還互推不是駕駛，經回放秘錄器確認，駕駛為酒...

不滿女友提分手「愛上別人」彈簧刀刺死情敵判14年

屏東黃姓男子不滿鄭姓女友要求分手，鄭女又和李姓男子過從甚密，醋勁大發的黃男約兩人到屏東大鵬灣談判，一時氣憤持彈簧刀刺傷李...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦