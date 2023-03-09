酒駕移工雙載互推責任 警影像回放揪駕駛送辦

高雄楠梓警員日前深夜發現男騎士雙載經路口未減速，經攔查發現，2男散發濃濃酒味，還互推不是駕駛，經回放秘錄器確認，駕駛為酒測值達0.45mg/l的31歲傑姓男子，詢後傑男依公共危險罪移送，而後座33歲瑪姓乘客依道路交通管理處罰條例予以告發。

楠梓警分局翠屏派出所警員周一凌晨3時40分許，正執行取締酒駕勤務時，在益群路上發現有男騎士滿臉通紅雙載直闖路口，未減速從警員前呼嘯而過，警方尾隨準備要攔查時，該騎士不僅紅燈右轉還加速逃逸，最後警在大學七街上發現兩名男子蹤影，隨即上前攔查。

經警詢問，兩人為菲律賓籍傑男及瑪男，瑪男面對警方盤問，跳針似的直說「I don’t know」，不承認自己駕駛機車，而一旁身穿黃衣的傑男在遠處閃避，一副裝傻聽不懂英文的模樣，僅用菲律賓語和警方對話。

就在此時，正好舍監路過協助警方翻譯，警先向2人實施酒測，確認皆有酒精反應後，2人皆不肯承認是誰騎車，警員只好將2人帶回派出所查證，以秘錄器回放確認，發現駕駛身穿黃衣，讓傑男百口莫辯。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄市警局楠梓警分局翠屏派出所警方回放秘錄器，確認雙載2人誰才是駕駛。記者古和純／翻攝