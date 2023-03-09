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不滿女友提分手「愛上別人」彈簧刀刺死情敵判14年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東黃姓男子不滿鄭姓女友要求分手，鄭女又和李姓男子過從甚密，醋勁大發的黃男約兩人到屏東大鵬灣談判，一時氣憤持彈簧刀刺傷李男，導致李男重傷死亡，屏東地院一審依殺人罪判14年徒刑，經上訴後，高雄高分院宣判，維持一審判決。

黃男家住台中，與鄭女交往多年，不時專程南下與女友約會，因發覺兩人感情生變，女友承認對李男有好感，黃男於是約李男、女友到大鵬灣談判。

去年4月12日凌晨1點21分許，女友與李男抵達大鵬灣跨海大橋下停車場，鄭女、李男一到場，就遭黃男等人一陣拳打腳踢，隨後黃拿出隨身攜帶的彈簧刀，朝李男肩、背部猛刺，李的轎車也被砸毀。

李男刀傷直擊胸主動脈及左下肺葉，造成左側大量血胸及氣胸，案發約20分後，黃男報警自首，自稱與人互毆受傷，警方獲報趕往現場，緊急送李男就醫搶救，急救後仍傷重不治。

屏東地院審理時，法官認為黃男手段凶狠，雖然報警自稱與被害人互毆，但顯然是欲卸責，且迄今未與被害人家屬和解、賠償或取得諒解，難認是真心悔悟。審酌黃男已是累犯，有竊盜、毒品前科，依殺人罪處有期徒刑14年，毀損李男小客車等物品，處4月徒刑。

黃男不服上訴，高雄高分院今天宣判，合議庭認一審認事用法無誤，駁回黃上訴，維持一審刑度。

大鵬灣跨海大橋停車場去年4月發生殺人案，李男因與黃男女友過從甚密遭彈簧刀刺死，其小客車也遭猛砸破壞。圖／讀者提供
大鵬灣跨海大橋停車場去年4月發生殺人案，李男因與黃男女友過從甚密遭彈簧刀刺死，其小客車也遭猛砸破壞。圖／讀者提供

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