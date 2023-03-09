板模工把高雄女國中生搞大肚子、躲6年遭逮 渣男下場曝光

高雄許姓男板模工6年多前在網路認識仍在就讀國中的少女，兩人結識進而交往3度發生性關係，因女方離家未歸，她父親報案此案曝光，後又發現女兒懷孕，許男雖坦承犯案，但審理時未到庭遭通緝，直到去年底才被查緝到案，地院將他依法判刑10個月有期徒刑，不能易科罰金。

判決指出，許男2016年間在網路認識就讀國中的少女，兩人結識進而交往，交往期間在高雄至少發生3次性行為，因女方離家未歸，她父親報案此案曝光。仁武警分局獲報後通知許男到案說明，起初他主動坦承犯行，後由檢方依妨害性自主罪起訴。

未料，許男審理時，經法院傳喚、拘提都沒到案，2019年9月24日發布通緝，直到去年12月30日才被警查緝到案。

法官認為，許男先前雖主動坦承犯案，但審理時逃匿，沒接受裁判的意思，因此不符自首及減刑要件。

另調閱前科紀錄，許男過去就曾犯下與14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，獲緩起訴，但仍不知悔改再犯此案，許雖與女方達成調解允諾支付30萬，但只支付12萬元，加上偵查及審理中多次傳喚未到庭，法官難認他有負責任態度。